Uno dei giocatori col rendimento in casa Inter in questa stagione è stato finora Denzel Dumfries. L'esterno olandese è arrivato l'estate scorsa dal Psv Eindhoven per sostituire Hakimi ed è riuscito nell'impresa di non far rimpiangere il marocchino. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e hanno attirato l'attenzione dei top club europei. Su tutti ci sarebbe il Bayern Monaco, che già l'anno scorso aveva sondato il terreno senza, però, affondare il colpo, cosa che invece avevano fatto i nerazzurri.

Il Bayern Monaco sarebbe su Dumfries

Le buone prestazioni di Denzel Dumfries hanno attirato l'attenzione anche degli addetti di Calciomercato delle big europee, in particolare sembra essere il Bayern Monaco a seguire con forte attenzione le prestazioni dell'ex Psv: l'Inter a priori non è nelle condizioni di chiudere la porta in faccia a nessuno che si presenti con un'offerta per un proprio tesserato, ma la società nerazzurra non vorrà sicuramente privarsi a cuor leggero di Dumfries.

Il rinnovo dei giocatori più rappresentativi e importanti della squadra di Simone Inzaghi è un segnale forte da parte della società. In primis conferma la volontà della proprietà di continuare ad investire nel club, puntando su quello che si ha già in casa, poi dà un'idea sulla progettualità e continuità che si vuole dare all'ambiente. Certo, in questi tempi difficili però è fisiologico poter immaginare che in estate un big possa salutare, perché anche dal punto di vista del bilancio, è necessario dare stabilità.

Per i dirigenti nerazzurri, Dumfries sarebbe incedibile ma la situazione potrebbe cambiare se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile così come avvenuto per Achraf Hakimi. Secondo le ultime indiscrezioni, se ad esempio il Bayern dovesse decidere di proporre circa 50 milioni di euro per l'olandese, l'Inter potrebbe sedersi a tavolino per fare cassa e soprattutto per effettuare l'ennesima plusvalenza: infatti l'esterno classe 1996 la scorsa estate è stato pagato 'solo' 12 milioni di euro.

Anche lo United sarebbe interessato a Dumfries

Tra i club interessati a Dumfries ci sarebbe anche il Manchester United, la società inglese vorrebbe un giocatore con quella gamba per rinforzare la fascia destra. Sul piatto, i Red Devils potrebbero inserire il cartellino di un altro giocatore olandese. Stiamo parlando di Donny van de Beek che non è mai davvero riuscito ad incidere con la maglia dello United da quando è arrivato ad Old Trafford.

Il centrocampista che terminerà la stagione in prestito all’Everton (vi è arrivato a gennaio) sembra in crescita sotto l’aspetto fisico e mentale, ma avrebbe voglia di una nuova sfida. Dopo essere stato uno dei migliori elementi dell’Ajax è passato al Manchester United per 40 milioni dove non ha mai trovato il giusto feeling.

L'Inter potrebbe accettare come pedina di scambio l'ex giocatore dei lancieri più un conguaglio economico. Van de Beek è un giocatore che potrebbe fare molto comodo a mister Inzaghi, il centrocampista può essere utilizzato come mezzala di qualità nel 3-5-2, alternandolo all'occorrenza ai vari Calhanoglu e Barella.