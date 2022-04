Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter la prossima estate è Stefan De Vrij. Il difensore olandese non ha vissuto la miglior annata della propria carriera e da tempo si parla di una sua possibile partenza, che permetterebbe anche di realizzare una notevole plusvalenza, essendo arrivato a parametro zero nell'estate del 2018 dalla Lazio. Inoltre, visto il contratto in scadenza a giugno 2023, la società nerazzurra non vuole correre il rischio di perderlo a parametro zero. La Juventus avrebbe messo gli occhi su di lui per creare una coppia difensiva tutta olandese, in tandem con de Ligt.

Anche il Napoli è in cerca di un rinforzo in difesa. Gli azzurri si stanno guardando intorno e avrebbero messo nel mirino, negli ultimi giorni, il difensore brasiliano della Fiorentina, Igor.

La Juventus sarebbe interessata a De Vrij

A causa di vicende extra campo, inoltre, il rendimento del giocatore non è stato dei migliori quest'anno e questo renderebbe meno doloroso un suo ipotetico addio. Tra l'altro, la società nerazzurra si sarebbe mossa con largo anticipo su quello che dovrebbe essere il suo sostituto, Gleison Bremer. Il classe 1992 a Torino, tra l'altro, ritroverebbe il connazionale de Ligt, e questo faciliterebbe anche il suo inserimento al centro della difesa.

La valutazione si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro, ma la Juve sarebbe pronta a mettere sul piatto il cartellino di Alex Sandro più un conguaglio sui 10 milioni di euro per arrivare alla fumata bianca e bruciare la concorrenza dei club inglesi.

Napoli, nel mirino ci sarebbe Igor

Anche il Napoli è alla ricerca di un rinforzo per il reparto arretrato.

Gli azzurri, in quest'ottica, avrebbero messo gli occhi sul centrale brasiliano della Fiorentina, Igor, che all'occorrenza può anche essere adattato nel ruolo di terzino sinistro. I viola non lo lasceranno andare tanto facilmente, pur non considerandolo incedibile. La valutazione parte dai 15 milioni di euro ma i partenopei potrebbero provare ad inserire nell'affare una contropartita tecnica come Diego Demme, valutato tra gli 8 e i 10 milioni di euro.