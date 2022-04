Un finale di stagione che difficilmente farà registrare un lieto fine per il Crotone. La formazione calabrese, penultima, affronterà la Cremonese all'Ezio Scida nel turno della 36esima giornata di Serie B. Il match, in programma lunedì 25 aprile alle ore 15:00, metterà in palio tre punti vitali per gli "Squali" per sperare nel miracoloso riaggancio ai play-out ma anche per i grigiorossi che, da formazione capolista, potrebbero allungare forse definitivamente per la conquista della promozione diretta.

Crotone, ultima chance salvezza

Con tre gare ancora a disposizione e nove punti in palio per il Crotone di Francesco Modesto ci saranno ben pochi calcoli da effettuare.

La formazione rossoblù dovrà vincere e sperare in risultati favorevoli dagli altri campi, in particolare dalle sfide di Vicenza e Cosenza. In caso vittoria proprio dei corregionali e contemporanea mancata vittoria del Crotone, si aprirebbero per la squadra del presidente Gianni Vrenna le porte della Lega Pro. Una retrocessione inaspettata, per certi versi ancora da metabolizzare per una piazza che solo nel precedente campionato ha disputato la Serie A.

Tre sfide al termine della stagione

A separare il Crotone dall'epilogo finale sono tre giornate: la prima sfida sul cammino dei rossoblù sarà quella in programma lunedì 25 aprile all'Ezio Scida. Nella penultima giornata i calabresi saranno impegnati nella trasferta di Lignano Sabbiadoro in casa del già retrocesso Pordenone.

L'ultima di campionato andrà nuovamente scena in Calabria, con il match che vedrà gli Squali contrapposti al Parma. Proprio i Ducali, così come il Crotone, sono tra le delusioni della stagione 2021-2022. Entrambe retrocesse dalla Serie A, in estate avevano pianificato un pronto ritorno in massima serie. Il Crotone potrebbe ora finire in Lega Pro, mentre il Parma ha di fatto mancato anche l'aggancio al treno play-off per il salto di categoria.

Crotone, out Cangiano e Mulattieri

Contro la Cremonese il tecnico Francesco Modesto dovrà fare a meno di Gianmarco Cangiano, out causa infortunio, e del lungo degente Samuele Mulattieri alle prese con il recupero dopo l'operazione alla spalla sinistra. Il Crotone potrà avere a disposizione Vladimir Golemic e Pasquale Giannotti, rientrati dopo aver scontato un turno di squalifica saltando la sfida in casa della Spal.

Indipendentemente dalle scelte si dovrebbe proseguire sulla conferma del modulo, il 3-4-2-1 adoperato nell'ultima parte di stagione. In porta massima fiducia in Marco Festa, così come in attacco dove il terminale offensivo dovrebbe essere ancora Mirko Maric, attuale miglior marcatore con dieci reti dei calabresi.