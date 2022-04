Uno dei reparti che l'Inter potrebbe modificare profondamente la prossima estate è sicuramente quello avanzato. In casa nerazzurra, infatti, si prepara un restyling importante, provando ad assecondare le richieste del proprio allenatore, Simone Inzaghi, che tra l'altro potrebbe anche rinnovare il proprio contratto con aumento dell'ingaggio. Uno dei nomi finito nel mirino del tecnico piacentino sarebbe quello di Hirving Lozano, non considerato incedibile dal Napoli, alla ricerca di rinforzi sugli esterni offensivi, come dimostrano i sondaggi per Traoré del Sassuolo.

Anche il Torino è in cerca di rinforzi in attacco per la prossima stagione. I granata, infatti, perderanno Andrea Belotti, in scadenza di contratto, mentre non sembrano convinti di puntare su Sanabria come punta titolare. Per questo motivo il club di Urbano Cairo avrebbe mosso i primi passi per Piatek, attualmente in forza alla Fiorentina.

L'Inter sarebbe interessata a Lozano

L'Inter avrebbe sondato il terreno per Hirving Lozano in vista della prossima sessione estiva di Calciomercato. L'attaccante messicano è considerato un jolly offensivo da Simone Inzaghi, visto che potrebbe ricoprire più ruoli e permetterebbe al tecnico nerazzurro anche di valutare il passaggio, in qualche partita, al 3-4-3, magari con Ivan Perisic a sinistra, qualora il croato dovesse rinnovare, con Gosens e Dumfries alle loro spalle, con il compito di svolgere le due fasi.

In quest'annata Lozano non ha inciso molto, segnando soltanto quattro reti e collezionando quattro assist in venticinque partite di campionato, condizionato anche da qualche problema fisico. Il Napoli non lo considera incedibile, visto che in quel ruolo ha Politano e sugli esterni avrebbe chiuso l'acquisto del georgiano Kvaratskhelia e sta pensando a Traoré del Sassuolo.

La valutazione dell'attaccante messicano si aggira intorno ai 20 milioni di euro ma nell'affare i nerazzurri sarebbero pronti a mettere sul piatto il cartellino di Stefano Sensi, che tornerà dal prestito alla Sampdoria, più un conguaglio da 10 milioni di euro.

Torino: nel mirino ci sarebbe Piatek

Il Torino è in cerca di un centravanti di livello per la prossima stagione visto che ormai sembra certo l'addio di Andrea Belotti, in scadenza di contratto.

I granata si stanno guardando intorno e avrebbero messo gli occhi sul centravanti polacco, Krzysztof Piatek, attualmente in prestito alla Fiorentina ma di proprietà dell'Hertha Berlino. I viola non sembrano voler riscattare l'attaccante e da qui l'inserimento del club di Urbano Cairo, che sembrerebbe pronto a mettere sul piatto il cartellino di Ola Aina e un piccolo conguaglio per convincere il club tedesco.