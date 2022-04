A San Siro è il venerdì Santo. Il giorno della passione di Cristo e il Milan incontra il Genoa in un sfida ad alto rischio. Il Genoa da quando è guidato da Blessin vanta una difesa quasi inscardinabile. Il Milan invece non riesce più a segnare. L'ultima partita ha visto il Milan pareggiare 0-0 contro il Torino. Con queste premesse potrebbe essere una noiosissima partita a San Siro. Ci sono le motivazioni che devono far sperare entrambe le squadre. Il Milan ha bisogno di un acuto per continuare a lottare per lo scudetto. Il Genoa ha altrettanto bisogno di 3 punti per sperare in una salvezza sempre più complicata.

Per questo ci si augura di vedere un gran match a San Siro. L'arbitro dell'incontro sarà il signor Daniele Chiffi della sezione CAN di Padova. Pioli può finalmente sorridere ritrovando Bennacer e Rebic. Ibrahimovic ancora fuori, ma la ripresa è vicina, si parla di 10 giorni ancora per lo svedese. La formazione rossonera non dovrebbe presentare sorprese con Giroud a guidare l'attacco. Sulla trequarti Leao - Saelemakers e Kessiè. Con Messias e Diaz che insidiano una maglia. A centrocampo Bennacer si affianca a Tonali con la difesa a 4 da Calabria a Theo Hernandez passando per Tomori e Kalulu di fronte a Maignan. Il Milan in casa nell'ultima uscita non è andato oltre lo 0 - 0, quella contro il Bologna con la quarta maglia.

Per quanto riguarda il Genoa la formazione non è ancora chiara nella mente di Blessin. Il dubbio principale riguarda l'ex rossonero Mattia Destro che si gioca una maglia con Piccoli.

Alle spalle della punta centrale Ekuban-Amiri-Melegoni-Frendrup si giocano le maglie sulla trequarti. Hefti e Vasquez confermati sugli esterni. Altro ballottaggio tra Bani e Maksimovic in difesa.

Genoa: i convocati di Blessin contro il Milan

Portieri - Marchetti, Semper, Sirigu.

Difensori - Bani, Criscito, Hefti, Maksimovic, Masiello, Ostigaard, Vasquez.

Centrocampisti - Amiri, Badelj, Frendrup, Galdames, Ghiglione, Hernani, Melegoni, Portanova.

Attaccanti - Destro, Ekuban, Gudmundsson, Piccoli, Yeboah.

Milan - Genoa i pronostici e le quote scommesse

Scardinare la difesa del Genoa e portare a casa i 3 punti per il Milan con la vittoria dei rossoneri a 1,38 con il pareggio a 4,75 e la vittoria in trasferta del grifone a 9. Le quote gol non sono molto spendibili, con l'over 1,5 a 1,21 e l'over 2,5 a 1,75. Il risultato esatto con la probabilità più alta di riuscita è il 2-0 per i rossoneri a 6,25 seguito dall'1-0 a 6,75. Olivier Giroud con 4,75 dovrebbe essere il primo marcatore che aprirà il match seguito da Rafael Leao a 5,25.

Per il Genoa tutto dipende dal ballottaggio Destro - Piccoli. L'ex rossonero è leggermente in vantaggio a 10 mentre Piccoli a 12. La scommessa 'VAR' mantiene la stessa quota con la visione a 3,25 mentre il non ricorso alla tecnologia video a 1,25. Che il primo gol sia segnato di testa è a 4,25, mentre di piede a 1,45 con la possibilità che avvenga su rigore a 10 e da punizione diretta a 16.