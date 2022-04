La Juventus, in queste ore, si è ritrovata per preparare la gara contro il Bologna. I bianconeri per questo match potrebbero fare qualche cambio anche perché mercoledì 20 aprile ci sarà la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina. Inoltre, a centrocampo la Juventus è in emergenza perché mancheranno Weston McKennie, Arthur e Manuel Locatelli. Dunque, a disposizione ci saranno solo Adrien Rabiot e Denis Zakaria. Massimiliano Allegri, per il match contro il Bologna, potrebbe puntare proprio sul 4-2-3-1 per via delle assenze in mediana.

Ma non è da escludere nemmeno l'ipotesi di uno spostamento a centrocampo di Danilo.

I dubbi di Allegri

In casa Juventus ci sono alcuni dubbi di formazione in vista della gara contro il Bologna. Infatti, i bianconeri hanno alcune defezioni e in più mercoledì 20 aprile ci sarà la semifinale di Coppa Italia per questo motivo Massimiliano Allegri deve sciogliere alcuni dubbi di formazione. In particolare i nodi di formazione riguardano un po' tutti i reparti. Infatti, in difesa la certezza è Matthijs De Ligt ma resta da capire chi giocherà al suo fianco. Al momento, il ballottaggio è tra Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. Allegri, in conferenza stampa, ha sottolineato che deve decidere chi scegliere tra il capitano della Juventus e il numero 19 bianconero visto che poi ci sarà la Coppa Italia.

Dunque se Chiellini giocherà contro il Bologna significherà che comtro la Fiorentina toccherà a Bonucci e viceversa. Ma questo non è il solo dubbio che riguarda la difesa poiché resta da capire chi agirà a destra e a sinistra. Infatti, sulla corsia mancina è aperto il ballottaggio tra Luca Pellegrini e Alex Sandro. Mentre a destra potrebbe toccare a Mattia De Sciglio soprattutto se Danilo dovesse essere spostato a centrocampo.

In caso di 4-3-3 il numero 6 juventino dovrebbe agire con Denis Zakaria e Adrien Rabiot. Altrimenti se l'opzione ricadrà suo 4-2-3-1, Danilo si muoverà in difesa sulla fascia destra.

Vlahovic titolare

Oltre ai dubbi in difesa e a centrocampo ci sono alcuni nodi da sciogliere anche in attacco. La certezza sarà Dusan Vlahovic, ma resta da capire chi agirà insieme a lui.

In caso di 4-2-3-1 a quel punto alle sue spalle potrebbero giocare Juan Cuadrado, Paulo Dybala e Alvaro Morata. Ma non è da escludere nemmeno l'impiego di Federico Bernardeschi che potrebbe concedere un turno di riposo al numero 11 juventino. In caso, invece, di 4-3-3, la Juventus potrebbe puntare anche sul tridente pesante. Massimiliano Allegri comunque scioglierà i dubbi a ridosso del match contro il Bologna e li risolverà solo domani 16 aprile a poche ore dal fischio d'inizio della partita.