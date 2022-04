L'Inter nella prossima sessione estiva di Calciomercato potrebbe attuare una vera e propria rivoluzione all'interno della rosa di Simone Inzaghi. Uno dei reparti che subirà delle modifiche è quello d'attacco, con Alexis Sanchez e Felipe Caicedo in uscita. In entrata, alla società nerazzurra piacerebbe Luis Muriel, tornato nel mirino dopo essere stato sondato già nelle scorse sessioni di calciomercato. La prossima estate, infatti, l'attaccante colombiano potrebbe lasciare l'Atalanta per fare una nuova esperienza, in Italia o all'estero.

Un altro nome che potrebbe caratterizzare la prossima sessione estiva di calciomercato è quello di Tommaso Pobega.

Il centrocampista è attualmente in prestito al Torino ma è di proprietà del Milan, ma i granata sono pronti a fare un altro tentativo per tenerlo all'ombra della Mole.

Inter su Muriel

L'Inter potrebbe rivoluzionare l'attacco nella prossima sessione estiva di calciomercato. I nerazzurri, infatti, cercano elementi che possano arrivare almeno a quota 10 gol, cosa che in questa stagione hanno garantito soltanto Edin Dzeko e Lautaro Martinez. Per questo motivo, Ausilio e Marotta avrebbero messo nuovamente gli occhi su Luis Muriel, già accostato al club meneghino alla scorsa estate prima di chiudere l'acquisto di Joaquin Correa dalla Lazio.

Annata deludente fino ad ora per l'attaccante colombiano, che ha messo a segno soltanto cinque gol e collezionato quattro assist in ventuno partite di campionato, nonostante il grave infortunio subito da Duvan Zapata avrebbe potuto garantirgli più spazio rispetto all'anno scorso, quando ha realizzato ben ventidue gol.

Un rendimento, quello del classe 1991, che inevitabilmente condiziona anche la valutazione, dimezzata rispetto agli oltre 30 milioni richiesti qualche mese fa da Percassi.

Inter e Atalanta, proprio per questo, sarebbero pronte ad intavolare uno scambio di prestiti che coinvolga Joaquin Correa, a patto che Muriel prolunghi il contratto con i bergamaschi di un anno, attualmente in scadenza a giugno 2023.

Il Torino vuole tenere Pobega

Il Torino continua a premere per tenere Tommaso Pobega anche la prossima stagione. Il centrocampista è in prestito dal Milan, che vorrebbe riaverlo alla base per metterlo a disposizione di Stefano Pioli, anche alla luce dell'addio di Franck Kessié, in scadenza di contratto a giugno. I granata avrebbero chiesto alla società rossonera di rinnovare il prestito di almeno un'altra stagione. Non è escluso che il club di Cairo, per convincere il Milan, possa provare a proporre in cambio il prestito di Singo, già accostato ai rossoneri in passato.