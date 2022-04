Ormai è risaputo che la Juventus potrebbe iniziare il proprio Calciomercato acquisendo giocatori per la linea difensiva. Chiellini infatti starebbe pensando di lasciare con la maglia bianconera per smettere definitivamente o per concludere la sua carriera in MLS. Bonucci, secondo le indiscrezioni di questa mattina, non sarebbe più considerato dalla società una pedina imprescindibile e dunque sacrificabile in nome di una buona entrata economica. De Ligt di conseguenza, risulterebbe essere l'unica certezza della retroguardia bianconera e accanto a lui, Cherubini vorrebbe piazzare un centrale affidabile.

Diversi i profili osservati dalla Vecchia Signora: si è parlato insistentemente di Antonio Rudiger sul quale tantissime squadre avrebbero posato il loro sguardo e di Bremer, stopper brasiliano che secondo le notizie filtrate dall'estero, piacerebbe molto al Liverpool. La Juventus dunque potrebbe virare su un nome più facile da raggiungere rispetto a quelli sopracitati. Il difensore accostato ai bianconeri nella giornata di oggi seguendo questo ragionamento, sarebbe Nikola Milenkovic. Il serbo ha spesso e volentieri orbitato nei radar della compagine piemontese ma secondo le ultime indiscrezioni, nelle settimane precedenti alcuni emissari della società torinese avrebbero cominciato a dialogare con il procuratore del classe 97' Fali Ramadani.

Il costo per portarlo via da Firenze, si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro.

La Juventus cerca l'erede di Alex Sandro: Marcos Alonso il più economico, Renan Lodi più giovane

La Juventus, oltre ad un centrale difensivo, vorrebbe rinnovare il blocco dei terzini. Sulla fascia sinistra, i bianconeri potrebbero cedere Alex Sandro ed al suo posto ingaggiare un fluidificante che abbia meno anni e di conseguenza più spinta nelle gambe.

Negli ultimi giorni si è parlato fortemente di un possibile interessamento di Cherubini per Renan Lodi, ma il brasiliano è legato all'Atletico Madrid fino al 2025 e per portarlo via, sarebbero necessari almeno 30 milioni di euro. Secondo le notizie trapelate sul web, un nome più abbordabile per la corsia di sinistra potrebbe dunque essere quello di Marcos Alonso.

Il terzino mancino in forza al Chelsea apparirebbe certamente più facile da acquisire sotto l'aspetto economico, in quanto andrà in scadenza di contratto con i Blues nel prossimo 2023. Inoltre la rinomata situazione che ha colpito Abramovich e di conseguenza la compagine britannica, rappresenterebbe un'occasione più unica che rara per affondare il colpo sul giocatore. Secondo le indiscrezioni, per strapparlo via da Londra servirebbero circa 15 milioni di euro, un vero affare se si pensa alle qualità dello spagnolo.