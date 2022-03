Uno dei giocatori che potrebbe infiammare la prossima sessione estiva di calciomercato potrebbe essere Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo piace molto all'estero, ma soprattutto in Italia, dove potrebbe scatenarsi una vero e proprio derby di mercato tra Inter e Milan, essendo entrambe alla ricerca di un centrocampista che possa garantire un buon numero di gol e assist, magari andando anche in doppia cifra. Non sarà semplice, visto che la Lazio comunque non è intenzionata a concedere sconti ma la volontà del giocatore potrebbe essere fondamentale.

La Juventus ha cominciato a lavorare per il dopo Paulo Dybala, visto che le trattative per il rinnovo di contratto sono naufragate definitivamente. Tanti i nomi accostati alla società bianconera, ma quello in pole position sarebbe Nicolò Zaniolo, che alla Roma ormai sembra essere ai margini del progetto di José Mourinho, che il 20 marzo lo ha tenuto fuori nel derby contro la Lazio.

Inter e Milan: possibile derby di mercato per Milinkovic-Savic

Il nome di Sergej Milinkovic-Savic potrebbe infiammare la prossima sessione estiva di calciomercato. Inter e Milan avrebbero messo gli occhi su di lui per rinforzare il centrocampo, con il giocatore che garantisce un buon numero di gol e assist. Basti pensare che il serbo in quest'annata ha già messo a segno otto reti e collezionato nove assist in 29 partite di campionato.

Numeri importanti e, sebbene la Lazio sembri pronta a trattare la sua cessione, e il 20 marzo potrebbe essere stato l'ultimo derby di Roma, la valutazione resta molto importante intorno ai 60 milioni di euro. Cifra che né Inter, né Milan possono permettersi di investire, ma entrambe le società hanno qualche contropartita tecnica che potrebbe interessare ai biancocelesti.

L'Inter potrebbe mettere sul piatto i cartellini di Andrea Pinamonti e Roberto Gagliardini, oltre ad un conguaglio sui 30 milioni di euro, con il giovane centravanti che sarebbe stato già richiesto da Sarri come vice Immobile. Il Milan, invece, potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Ante Rebic, che sembra in uscita e valutato sui 20 milioni di euro.

Da vedere se basterà al club di Lotito, o se la richiesta sarà solo cash perché in quest'ultimo caso sembra scontato il futuro all'estero.

La Juventus sarebbe su Zaniolo

La Juventus è alla ricerca di un rinforzo in attacco per la prossima estate per non far rimpiangere Paulo Dybala. La Joya andrà via a parametro zero, non essendo stato trovato l'accordo per il rinnovo e il nome in cima agli obiettivi dei bianconeri sarebbe quello di Nicolò Zaniolo, ormai ai margini della Roma. José Mourinho, infatti, lo ha lasciato fuori anche ieri nel derby di Roma. La valutazione, comunque, si aggira sui 40 milioni di euro, ma i bianconeri hanno la pedina giusta per sbloccare l'affare: Weston McKennie. Il club di Agnelli è pronto ad offrire l'americano più un conguaglio di 20 milioni.