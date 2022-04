Puntellare l'organico a disposizione del tecnico Stefano Pioli. È questa l'intenzione del Milan, che sta lavorando sul fronte mercato per accontentare le richieste da parte dell'allenatore rossonero, così da recitare un ruolo da protagonista anche nella prossima stagione.

Vojvoda sarebbe nel mirino del Milan

Viste le difficoltà di Ballò Tourè in questa stagione, la società rossonera sta lavorando per cercare un'alternativa a Theo Hernandez, che possa così dare il cambio al treno francese. Tra i nomi sondati da Maldini e Massara, ci sarebbe anche quello di Mergim Vojvoda, esterno kosovaro in forza al Torino che in questa stagione ha dimostrato un buon rendimento sotto la gestione targata Ivan Juric.

Il club granata ed in particolare il patron Urbano Cairo non faranno sconti e per intavolare una trattativa potrebbero chiedere una cifra attorno ai 10 milioni di euro. Inoltre, il Toro per cedere Vojvoda deve trovare la possibile alternativa che potrebbe rispondere al nome di Federico Dimarco, esterno dell'Inter e pupillo di Juric durante la sua esperienza sulla panchina del Verona.

Milan: i rossoneri chiedono 90 milioni per Leao, Origi più vicino

Una delle note più liete di questo campionato per il Diavolo è sicuramente rappresentato dalle prestazioni e dalla crescita di Rafael Leao, che ormai si è ritagliato un ruolo da assoluto protagonista nello scacchiere tattico di Stefano Pioli, superando la concorrenza di Ante Rebic.

Il talento portoghese sarebbe nel mirino di diversi top club europei e inglesi, in particolar modo del Manchester City di Pep Guardiola, sempre molto attento a monitorare i grandi talenti che offre il mercato internazionale. Il Milan non ha nessuna intenzione di cedere Leao, e solo di fronte ad un'offerta monstre, ovvero intorno ai 90 milioni di euro, potrebbe decidere di sedersi per trattare la possibile cessione dell'esterno della Nazionale di Fernando Santos.

Per non farsi cogliere impreparata, il Diavolo sta sondando le possibili alternative come Domenico Berardi, talento del Sassuolo e valutato non meno di 30 milioni di euro, e Noa Lang, 22enne esterno olandese in forza al Club Brugge, e già monitorato nelle precedenti sessioni di Calciomercato.

Infine per il ruolo di prima punta, gli occhi sarebbero sempre puntati su Divock Origi, attaccante belga in forza al Liverpool che a fine stagione, dovrebbe liberarsi a costo zero dai Reds.

Secondo le ultime notizie di mercato, la fumata bianca tra le parti sarebbe vicina, con il club rossonero pronto ad offrire un contratto da 3,5 milioni di euro all'attaccante belga, così da rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Pioli.