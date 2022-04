L'Inter nelle ultime stagioni è ritornata ad essere una delle società riferimento del calcio italiano. Merito anche dell'ingaggio in dirigenza di Giuseppe Marotta, che già alla Juventus aveva dimostrato di essere uno dei migliori in Italia. La bravura l'ha dimostrata soprattutto nel recente Calciomercato estivo, quando per esigenze di bilancio l'Inter ha dovuto cedere giocatori decisivi per la vittoria del campionato come Hakimi e Romelu Lukaku. Sono arrivati Calhanoglu a parametro zero, Denzel Dumfries per circa 12 milioni di euro e Edin Dzeko a pochi milioni di euro.

Il mercato estivo potrebbe regalare altre cessioni pesanti, si parla ad esempio della partenza di Stefan de Vrij ma anche di quella di Lautaro Martinez. Marotta però starebbe lavorando su rinforzi di qualità importante. Piace Paulo Dybala, che arriverebbe senza prezzo di cartellino. Per il centrocampo invece si valuta l'acquisto di Miralem Pjanic, in prestito al Besiktas ma che a giugno ritornerà al Barcellona. La squadra turca difficilmente lo riscatterà anche perché ha un ingaggio di circa 7 milioni di euro a stagione.

L'Inter potrebbe offrire alla società catalana circa 10 milioni di euro ad un ingaggio minore ma di diverse stagioni al giocatore. Pjanic ritroverebbe Dzeko, suo compagno di nazionale nella Bosnia.

Il centrocampista Pjanic potrebbe trasferirsi all'Inter

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'Inter potrebbe acquistare Miralem Pjanic. Il classe 1990 ritornerà al Barcellona a giugno dopo il prestito al Besiktas ma difficilmente rimarrà in Spagna. Non sarebbe considerato utile al progetto sportivo dal Barcellona e potrebbe essere ceduto per circa 10 milioni di euro.

All'Inter potrebbe accontentarsi di un ingaggio di circa 6 milioni di euro a stagione per diverse stagioni. Sarebbe un acquisto importante per la società nerazzurra in quanto andrebbe ad incrementare il livello qualitativo. Darebbe anche la possibilità ad Inzaghi di spostare nel ruolo di mezzala Brozovic. Di certo l'Inter nelle ultime stagioni sembra voler affidarsi a giocatori di esperienza e qualità, a differenza della Juventus che invece sta cercando di ringiovanire la rosa con delle eccezioni che potrebbero riguardare il centrocampo.

Potrebbe infatti acquistare Jorginho del Chelsea.

Il mercato dell'Inter

Come già anticipato ad inizio articolo potrebbero essere due gli ex juventini a giocare nell'Inter nella stagione 2022-2023. La società nerazzurra potrebbe cedere Lautaro Martinez, che piace a diverse società inglesi e spagnole. In tal caso oltre a Pjanic potrebbe arrivare anche Paulo Dybala, che andrà in scadenza di contratto con la Juventus a fine stagione.