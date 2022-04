Inter, Milan e Juventus sarebbero già sulle tracce di alcuni profili per potenziare le rispettive rose in vista della prossima stagione. Secondo gli ultimi aggiornamenti, i nerazzurri sarebbero in contatto con Lukaku ma anche con Hakimi, dopo le deludenti prestazioni che stanno avendo con Chelsea e Paris Saint Germain.

Hakimi e Lukaku potrebbero tornare all'Inter

"Da un paio di settimane, sia Lukaku che Hakimi stanno inondando di messaggi WhatsApp i vecchi colleghi dell’Inter, dicendo loro di voler fare ritorno a Milano con un ritocco sull’ingaggio".

Lo ha dichiarato Fabio Santini tramite 7Gold. Il giornalista ha dunque confermato le voci che riguardano la nostalgia del centravanti belga, ma ha svelato anche il retroscena sull'esterno marocchino. Entrambi dovrebbero accettare di dimezzarsi lo stipendio se vorranno vestire nuovamente la maglia dell'Inter. Al termine della stagione, però, Antonio Conte, se dovesse essere ingaggiato dal Paris Saint Germain, potrebbe sgambettare i nerazzurri e decidere di portare l'ex Manchester United a Parigi e bloccare la partenza di Hakimi. I due, guidati dal tecnico leccese, sono stati fondamentali per raggiungere il diciannovesimo scudetto con il club presieduto dagli Zhang.

Bianconeri su Molina dell'Udinese

La Juventus avrebbe in mente di potenziare la corsia destra in vista della scadenza contrattuale che riguarda Juan Cuadrado, Il nome più gettonato sarebbe quello di Nahuel Molina che sta vivendo una stagione molto prolifica dal punto di vista realizzativo con la maglia dell'Udinese. L'argentino, però, avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro.

Cifra che i bianconeri potrebbero ricavare dalla possibile cessione di Alex Sandro, che non sta rendendo al meglio e che, visto il contratto in scadenza nel 2023, potrebbe lasciare la Continassa in estate per circa 10 milioni di euro. In uscita, per il club degli Agnelli, ci sarebbero anche Arthur e Federico Bernardeschi.

Il fantasista argentino accetterebbe il Milan

La preferenza di Paulo Dybala sarebbe invece il Milan. L'argentino, nonostante il pressing dell'Inter di Marotta che lo segue da diversi mesi, sarebbe attratto dai rossoneri che lo inserirebbero nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli senza alcun problema. L'unico nodo sarebbe rappresentato dall'ingaggio richiesto, pari a circa 7 milioni di euro annui.

"Nel caso in cui non trovasse all’estero quello che cerca, la sua preferenza cadrebbe sul Milan, la cui politica non prevede accordi economici particolarmente lunghi e onerosi", ha dettagliato il giornalista Ivan Zazzaroni sulle pagine del Corriere dello Sport.