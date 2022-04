L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione estiva di Calciomercato. I nerazzurri vogliono rinforzare la rosa a disposizione del tecnico, Simone Inzaghi, ma per farlo servirà anche qualche sacrificio in uscita e non è da escludere la cessione di almeno un pezzo pregiato. Tra i giocatori più ambiti dai top club europei ci sarebbe Alessandro Bastoni, pilastro della difesa nerazzurra e ormai titolare anche della Nazionale italiana, visto che Giorgio Chiellini sembra in procinto di lasciare la maglia azzurra. Sul classe 1999 avrebbe messo gli occhi il Bayern Monaco, in cerca di rinforzi in difesa.

Il Torino, per la prossima estate, sarebbe alla ricerca di rinforzi in attacco visto che Sanabria non sembra dare garanzie mentre Belotti andrà via, essendo in scadenza di contratto. Per questo motivo, i granata sarebbero pronti a tornare su Joao Pedro, già sondato senza successo la scorsa estate, quando il Cagliari non ha voluto saperne di privarsene.

Bayern Monaco su Bastoni

Alessandro Bastoni non è più una giovane promessa del calcio italiano, ma adesso è una realtà della difesa dell'Inter e della Nazionale italiana. Classe 1999, è stato plasmato da Antonio Conte ma anche agli ordini di Simone Inzaghi il rendimento è sempre stato eccellente e, in questa stagione, ha anche messo a segno un gol in campionato, con un grande tiro da fuori di sinistro contro la Lazio.

Su di lui avrebbe messo gli occhi il Bayern Monaco, con i bavaresi che cercano rinforzi per il reparto arretrato. Dopo la deludente eliminazione in Champions League ai quarti di finale, infatti, i bavaresi vogliono cambiare qualcosa davanti a Neuer. Il tecnico Nagelsmann avrebbe già promosso il suo acquisto e i tedeschi sarebbero pronti ad intavolare una trattativa con la società nerazzurra.

Per il giocatore potrebbe essere già pronto un contratto da 7-8 milioni di euro a stagione, ma resta da convincere l'Inter, che accetterà di sedersi al tavolo delle trattative soltanto per proposte superiori ai 70 milioni di euro.

Torino su Joao Pedro

Il Torino è in cerca di rinforzi in attacco per la prossima estate e per questo motivo sembra pronto a tornare in auge un nome già sondato nelle scorse sessioni di mercato.

Si tratta di Joao Pedro che, tra qualche mese, potrebbe lasciare il Cagliari visto il contratto in scadenza a giugno 2023, con i sardi che non vorrebbero perderlo a parametro zero. Annata piena di alti e bassi per l'italo brasiliano, che ha segnato dodici reti in trentadue partite e per questo motivo difficilmente la richiesta sarà superiore ai 15 milioni di euro considerando anche la non più giovane età, essendo un classe 1992. Le due società potrebbero anche intavolare uno scambio inserendo nell'affare il cartellino di Toni Sanabria, visto che l'eventuale riscatto di Pellegri gli toglierebbe ancora più spazio. Da vedere se ci sarà un piccolo conguaglio a favore del club di Giulini.