Uno dei giocatori dell'Inter che potrebbe essere al centro dei rumors di mercato la prossima estate è sicuramente Alessandro Bastoni. Il difensore ormai è una garanzia ed è anche diventato titolare della Nazionale italiana, visto che Giorgio Chiellini potrebbe dire addio al termine di questa stagione. Non mancano i top club europei interessati a lui, in particolare si sarebbe fatto sotto il Tottenham negli ultimi giorni, su indicazione di Antonio Conte, che ha contribuito a lanciarlo proprio in nerazzurro negli anni scorsi.

Anche Milan e Roma avrebbero cominciato a muoversi sul mercato in vista della prossima estate.

Le due società avrebbero un obiettivo comune, che risponde al nome di Hamed Traoré, che tanto bene sta facendo con la maglia del Sassuolo in questa stagione.

Tottenham su Bastoni

Il Tottenham avrebbe messo gli occhi su Alessandro Bastoni in vista della prossima sessione estiva di Calciomercato. Il tecnico degli Spurs, Antonio Conte, ha fatto il suo nome per rinforzare il pacchetto arretrato, visto che al club inglese sembra mancare proprio un braccetto di sinistra che possa fare la differenza. Proprio l'allenatore leccese è stato a lanciare nel grande calcio il classe 1999 in nerazzurro, inserendolo sin da subito in prima squadra nel momento del suo arrivo, nell'estate del 2019, arrivando a togliere il posto ad un calciatore di grande esperienza come Diego Godin.

La crescita di Bastoni è stata esponenziale in questi ultimi mesi, fino a conquistare anche la maglia della Nazionale e adesso sembra essere l'erede designato di Giorgio Chiellini al centro della difesa azzurra. L'Inter, comunque, non si priverà tanto facilmente del giocatore e accetterà di sedersi al tavolo delle trattative solo per una proposta fuori mercato.

Offerta che il Tottenham potrebbe anche fare per provare ad accontentare le richieste di Conte. Gli inglesi, infatti, sarebbero pronti a mettere sul piatto il cartellino di Davinson Sanchez più un ricco conguaglio economico, superiore ai 30 milioni di euro. Da vedere se la società nerazzurra accetterà o se chiederà solo cash, per una cifra superiore ai 60-70 milioni di euro.

Milan e Roma su Traoré

Milan e Roma per la prossima estate sarebbero alla ricerca di rinforzi sugli esterni offensivi. Entrambe le società avrebbero un obiettivo in comune, Hamed Traoré. Il giocatore sta facendo molto bene in questa stagione, dove sembra esploso definitivamente con la maglia del Sassuolo. L'ivoriano, con cittadinanza italiana, ha messo a segno già sette reti e collezionato due assist in 26 partite di campionato.

La valutazione si aggira sui 30 milioni di euro, ma il Milan proverà a mettere sul piatto il cartellino di Junior Messias più conguaglio da 15 milioni di euro. Anche i giallorossi sarebbero pronti ad inserire una contropartita per abbassare l'esborso economico. In questo senso, occhio ai nomi di Carles Perez e Afena-Gyan.