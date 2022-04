Si è da poco concluso uno degli anticipi della trentaduesima giornata di Serie A tra Inter e Verona, allo stadio Meazza di Milano, sul risultato finale di 2-0 grazie ai gol di Barella e Dzeko. La classifica ora vede i nerazzurri secondi con 66 punti, alla pari con il Napoli e a meno uno dal Milan.

La squadra di Inzaghi tornerà in campo tra meno di una settimana, venerdì sera alle ore 19, per affrontare lo Spezia al Picco, mentre la compagine di Igor Tudor chiuderà il turno lunedì alle ore 21 a Bergamo contro l'Atalanta.

La partita

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, cambia qualcosa rispetto a quanto visto contro la Juventus.

In attacco out Lautaro squalificato, c'è Correa al fianco di Dzeko, mentre in difesa rifiata Bastoni, al suo posto gioca Dimarco. Per il resto confermata la formazione tipo, con il ritorno di De Vrij al centro.

Nel primo tempo il grande protagonista è il portiere del Verona, Montipò. L'estremo difensore gialloblu salva il risultato in almeno tre circostanze, su Perisic, Dzeko e Correa. L'Inter, però, sembra rigenerata dal successo ottenuto settimana scorsa all'Allianz Stadium e sblocca il risultato con Nicolò Barella al 22', che si inserisce su cross di Perisic e di esterno insacca. Passano pochi minuti e su azione di calcio d'angolo arriva il raddoppio, con Edin Dzeko che si fa trovare pronto per il tap in vincente dopo la sponda sempre di Perisic.

Il Verona prova a reagire e ha l'occasione per riaprire la partita al 36' con Giovanni Simeone che penetra in area ma trova un grande Handanovic sul proprio cammino.

Nel secondo tempo i ritmi sono più bassi e il Verona prova a riaprire la partita, ma solo con qualche conclusione da fuori area che si conclude spesso alta sopra la traversa.

L'Inter prova a ripartire in contropiede ma spesso manca nell'ultimo passaggio. Solo un paio di conclusioni, una a lato di Dumfries e una sul palo, dopo deviazione di Montipò, da parte di D'Ambrosio.

Le pagelle dei nerazzurri

Queste le pagelle nerazzurre del match appena concluso:

Handanovic 6,5: Nel primo tempo intervento cruciale su Simeone.

Skriniar 7,5: Dalle sue parti non passa nessuno.

De Vrij 6,5: Ottimo rientro per l'olandese, che prova anche a spaccare le linee con qualche inserimento palla al piede.

Dimarco 7: Premia la scelta di Inzaghi di mandarlo in campo dal 1' con una grande prestazione, bravo in fase difensiva, pericoloso in quella offensiva.

Dumfries 6: A volte sembra troppo frenetico, ma sufficienza piena.

Barella 6,5: Dopo il secondo tempo di Torino, altro schiaffo alle critiche, con tanto di terzo gol in campionato.

Brozovic 6,5: Sempre fondamentale per dare equilibrio alla squadra.

Calhanoglu 6,5: Corre e pressa a tutto campo.

Perisic 8: Inarrestabile, due assist e tanto lavoro nelle due fasi.

Dzeko 7: Torna al gol e gioca molto di squadra, si sacrifica anche in fase difensiva.

Correa 5,5: L'unico dalla quale ci si aspettava qualcosa in più, prova a spaccare la partita con le proprie accelerazioni, ma si vede che ancora non è al top.

D'Ambrosio 7: Entra a inizio ripresa e fornisce un'altra ottima prestazione, andando anche vicino al gol.