L'Inter nel prossimo mercato estivo potrebbe puntare all'acquisto di un centrocampista. Tra gli obiettivi ci sarebbe Juan Mata, destinato a lasciare il Manchester United a parametro zero al termine della stagione.

Inoltre i nerazzurri starebbero monitorando la situazione di Luis Alberto, il cui futuro alla Lazio sembra tutt'altro che certo.

Mata verso l'addio al Manchester United: potrebbe essere derby Inter-Milan

Juan Mata alla fine della stagione 2021-2022 entrerà nella lista dei giocatori svincolati. Il centrocampista spagnolo si prepara a salutare il Manchester United, club nel quale milita dal 2014.

Il classe 1988, che quest'anno non ha ancora giocato, avrebbe rinunciato alla proposta dei Red Devils di ricoprire un incarico societario perché ritiene di poter essere ancora in grado di proseguire l'attività agonistica.

Il calciatore iberico, dunque, starebbe cercando una squadra che possa essere in grado di dargli spazio e minutaggio. Secondo le indiscrezioni di mercato, tra le formazioni maggiormente interessate ci sarebbero Inter e Milan.

I nerazzurri sono sempre alle prese con problemi di bilancio, quindi non si esclude che durante il prossimo Calciomercato estivo possano essere costretti ad effettuare almeno una cessione pesante. In questa situazione, i giocatori a parametro zero potrebbero far gola alla società milanese.

Il tecnico Simone Inzaghi avrebbe già chiesto nuovi innesti per il centrocampo e Mata, oltre alla sua versatilità, garantirebbe anche quella dose di esperienza che in questa stagione è spesso mancata alla compagine nerazzurra nei momenti decisivi delle partite.

Per quanto riguarda il Milan, il fantasista spagnolo rappresenterebbe un'alternativa a Brahim Diaz che in questi mesi non è riuscito a replicare le buone prestazioni fornite durante la sua prima annata in rossonero.

Insomma, sembra proprio che nella prossima estate possa esserci un derby di mercato milanese per Mata.

Luis Alberto potrebbe salutare la Lazio: l'Inter ci starebbe pensando

Da qualche mese a questa parte, sembra che i rapporti tra la Lazio e Luis Alberto non siano del tutto idilliaci. Il centrocampista spagnolo da un anno circa starebbe pensando di salutare il club del presidente Lotito, e dopo l'arrivo di Maurizio Sarri a Formello questo suo desiderio si sarebbe accentuato.

Il tecnico toscano ha faticato a trovare la collocazione giusta per l'ex Deportivo La Coruna nel suo scacchiere tattico. Lotito, nel frattempo, si starebbe convincendo ad ascoltare eventuali proposte per Luis Alberto. Secondo la stampa spagnola, il presidente dei biancocelesti sarebbe disponibile a sedersi al tavolo delle trattative in caso di offerte comprese fra i 30-35 milioni di euro.

L'Inter starebbe seguendo l'evolversi della situazione e potrebbe anche decidere di avviare dei contatti con la Lazio per Luis Alberto. I nerazzurri però dovrebbero vedersela con una folta concorrenza che al momento comprenderebbe Milan, Siviglia e Atletico Madrid.