La Juventus è attesa da un Calciomercato estivo impegnativo in cui dovrà cercare di migliorare una rosa che ha avuto non poche problematiche in questa stagione, soprattutto a centrocampo. Inoltre sarà necessario effettuare degli acquisti importanti anche nel settore avanzato e in difesa, considerando che, oltre a Dybala, anche Alex Sandro e Chiellini potrebbero lasciare Torino. E a proposito di difesa, negli ultimi giorni diverse indiscrezioni di mercato dicono che un altro difensore della Juventus potrebbe lasciare Torino per una nuova esperienza professionale e trasferirsi nel campionato inglese: Matthijs de Ligt, arrivato nell'estate 2019 dall'Ajax e cresciuto molto soprattutto nell'ultima stagione grazie anche al lavoro del tecnico Massimiliano Allegri.

La Juventus potrebbe decidere di venderlo, anche perché andrebbe a ricavare una somma importante da investire soprattutto a centrocampo e nel settore avanzato. Secondo i giornali inglesi fra le società interessate all'acquisto di de Ligt ci sarebbe anche il Chelsea, che dovrà sostituire nel calciomercato estivo Antonio Rudiger, il quale lascerà a scadenza di contratto la società inglese.

Il difensore de Ligt potrebbe trasferirsi al Chelsea a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi inglesi la Juventus potrebbe vendere de Ligt durante il calciomercato estivo. La società interessata al difensore sarebbe il Chelsea, che deve sostituire Antonio Rudiger. Il difensore tedesco dopo diverse stagioni in Inghilterra ha deciso di non prolungare la sua intesa contrattuale e sarebbe vicino al trasferimento al Real Madrid.

De Ligt sarebbe considerato il sostituto ideale per i londinesi, anche perché rappresenta un giocatore per il presente e per il futuro considerando i suoi 23 anni. La Juventus potrebbe venderlo per una somma importante, che potrebbe essere utilizzata poi per rinforzare centrocampo e settore avanzato. Bisognerà però acquistare anche due difensori, anche perché, oltre a de Ligt, anche Chiellini potrebbe lasciare Torino.

Il difensore livornese è in scadenza di contratto a giugno 2023 ma potrebbe fare una nuova esperienza professionale nel campionato americano.

Il resto del mercato della Juventus

A centrocampo Chelsea potrebbe arrivare Jorginho, che ha un contratto fino a giugno 2023 e una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro. Si valuta anche l'acquisto di una mezzala d'inserimento e di una punta che possa sostituire Dybala.

A tal riguardo i preferiti sono Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United, e Giacomo Raspadori, che potrebbe lasciare il Sassuolo dopo una stagione importante con la società emiliana.