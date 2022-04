La Juventus è attesa da un finale di stagione importante, in cui dovrà consolidare il quarto posto ed eventualmente cercare di migliorare la posizione, considerando che il Napoli terzo è ad un punto. Importante la qualificazione alla prossima Champions League ma anche la vittoria della Coppa Italia, con la finale contro l'Inter prevista l'11 maggio. La squadra di Allegri, negli ultimi mesi, ha dato dimostrazione di miglioramenti evidenti, non tanto nel gioco, quanto nei risultati. A parte la sconfitta contro l'Inter in campionato, arrivata anche in maniera immeritata, i bianconeri hanno raccolto molti punti.

Non è un caso che la Roma quinta è a -8. Fra i migliori della Juventus, in questa stagione, c'è sicuramente Adrien Rabiot: il francese, di recente, è andando anche vicino al gol in diverse azioni e ha ricevuto gli elogi di Allegri. Nonostante le prestazioni importanti, il centrocampista potrebbe lasciare la società bianconera nel Calciomercato estivo. Il contratto in scadenza a giugno 2023 e l'ingaggio da 7 milioni di euro a stagione non agevolano un eventuale prolungamento contrattuale. Secondo la stampa spagnola, ci sarebbero diverse società pronte ad acquistare il centrocampista francese, fra queste il Manchester United e il Newcastle.

Il centrocampista Rabiot potrebbe trasferirsi in Inghilterra o in Spagna a giugno

A meno che accetti uno stipendio minore, sembra difficile che la società bianconera voglia confermargli tale somma. Di conseguenza, la possibilità di un sua partenza è concreta, anche perché ci sono diverse società che potrebbero presentare un'offerta per il cartellino del francese. Oltre a Manchester United, Newcastle e Arsenal, ci sarebbero anche società spagnole pronte ad acquistarlo, su tutte il Barcellona e il Siviglia.

Con un'offerta vicina ai 30 milioni di euro, la Juventus potrebbe lasciarlo partire, anche se potrebbe accettare una somma minore, considerando che è in scadenza di contratto a giugno 2023.

Il mercato della Juventus

La Juventus, oltre ad Adrien Rabiot, potrebbe vendere anche altri centrocampisti. In questo modo potrebbe rinforzarsi non solo con un giocatore bravo nell'impostazione di gioco, ma anche con una mezzala d'inserimento. Fra quelli che potrebbero lasciare la società bianconera a giugno spiccano anche Arthur Melo, valutato circa 40 milioni di euro, e Aaron Ramsey, in prestito ai Rangers Glasgow ma che difficilmente sarà riscattato dalla società scozzese. Potrebbe ritornare alla Juve per essere venduto alle società interessate al suo acquisto.