La Juventus, nelle ultime stagioni, ha avuto riferimenti molto importanti che hanno scritto la storia bianconera, contribuendo alla vittoria di molte competizioni. Basti pensare a Buffon, Barzagli, Bonucci e Chiellini, senza dimenticare Del Piero, accolto di recente all'Allianz Stadium di Torino con tanti applausi e affetto dai tifosi bianconeri. Un altro giocatore molto importante per la Juventus negli ultimi vent'anni è stato sicuramente anche Claudio Marchisio, che è cresciuto nel settore giovanile bianconero prima di diventare parte integrante della squadra bianconera.

Dal 1993 al 2006 è stato nelle giovanili della Juventus, nel 2006-2007 la promozione in prima squadra, quando la Juventus era in Serie B. Successivamente, il prestito all'Empoli, prima del ritorno in bianconero nel 2008 fino al 2018. Di recente è stato intervistato ad un evento a Milano e ha parlato della possibilità di un suo ritorno alla Juventus da dirigente. Il centrocampista ha dichiarato che se ci fosse questa possibilità è pronto a valutarla, anche perché è nato e cresciuto juventino. Marchisio ha voluto elogiare anche Giorgio Chiellini, che a fine stagione potrebbe lasciare la Juventus per una nuova esperienza professionale nel campionato americano. L'ex centrocampista ha dichiarato che bisogna solo dire grazie a Chiellini per quello che ha lasciato al calcio italiano.

L'ex centrocampista Marchisio ha parlato di un suo possibile ritorno alla Juventus

'Sono nato juventino, sono cresciuto e ho vinto con la Juve. Se ci saranno opportunità le valuterò, ad oggi sono felice di questo percorso'. Queste le dichiarazioni di Claudio Marchisio in riferimento ad un suo possibile ritorno nella società bianconera da dirigente.

L'ex centrocampista ha parlato anche di Chiellini, sottolineando: 'A Giorgio bisogna solo dire grazie per quello che ha lasciato al calcio italiano'. In merito alla stagione della Juventus invece ha dichiarato: 'Il fatto di essere arrivata a giocarsi la Coppa Italia è importante. Con un cammino più regolare avrebbe potuto puntare al campionato'.

Altro argomento la Champions League: secondo Marchisio, la favorita è il Liverpool, perché ha una squadra con mentalità difensiva ed offensiva. In merito al City ha sottolineato come debba avere rimpianti per il fatto di non aver chiuso il match contro il Real. Secondo Marchisio, la squadra di Ancelotti al ritorno può farcela ed arrivare in finale.

Tante vittorie con la Juventus per Marchisio

Una storia lunga e vincente con la Juventus. Claudio Marchisio è stato protagonista con la società bianconera già in Primavera vincendo campionato, Coppa Italia e Torneo di Viareggio. Ha vinto poi un campionato di Serie B, 7 campionati in Serie A, 3 Supercoppa italiane, 4 Coppe Italia oltre ad un campionato russo con lo Zenit San Pietroburgo, ultima società con cui ha giocato prima di lasciare il calcio da giocatore.