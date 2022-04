La stagione della Juventus è stata deludente, come ha confermato anche Massimiliano Allegri nel post match di Coppa Italia contro la Fiorentina. Il toscano ha sottolineato che la Juventus deve lottare per vincere e che non può essere la normalità l'attuale distanza dai primi posti in classifica di Serie A. Dalla stagione 2022-2023, i bianconeri dovranno giocare per vincere tutto in Italia, provando ad arrivare fino in fondo anche nelle competizioni europee. In una stagione deludente dal punto di vista dei risultati, le buone notizie sono arrivate dai miglioramenti avuti da diversi giocatori.

Su tutti, spicca la crescita di Adrien Rabiot che, in questo finale di stagione, ha trasformato i fischi dell'Allianz Stadium in applausi. Contro la Fiorentina, è andato vicino al gol, annullato dalla Var per un fuorigioco di pochi centimetri. Il francese sta dando un grande contributo in quantità e qualità, migliorando anche negli inserimenti. Non sono un caso gli elogi di Massimiliano Allegri, nell'intervista post match di Juventus-Fiorentina il toscano ha sottolineato che il francese avrebbe meritato il gol. In un video pubblicato sui social, si è notato anche l'abbraccio fra il giocatore e il presidente Agnelli. Non è un caso si parli di possibile prolungamento di contratto per il centrocampista francese.

Allegri elogia Rabiot: possibile prolungamento di contratto per il francese

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Adrien Rabiot potrebbe prolungare la sua intesa contrattuale con la Juventus, attualmente in scadenza a giugno 2023. Le recenti prestazioni del francese dimostrano i miglioramenti che sta avendo il giocatore con Massimiliano Allegri che ha sempre dimostrato fiducia nei confronti del centrocampista.

Per questo, un suo prolungamento di contratto è una possibilità concreta, anche perché ha il contratto in scadenza a giugno 2023. Difficile che la Juventus possa garantirgli i 7 milioni di euro a stagione che attualmente guadagna, un'intesa potrebbe raggiungersi sulla base di un ingaggio intorno ai 6 milioni di euro a stagione.

Si parla, però, anche di un interesse del Tottenham per Rabiot, molto dipenderà, però, dalla volontà di Allegri, che ha dimostrato di avere fiducia nel francese.

Il mercato della Juventus

La Juventus 2022-2023 dovrebbe ripartire a centrocampo da Rabiot, Zakaria e Locatelli. Da valutare invece il futuro professionale di Arthur Melo e Weston McKennie, che in caso di offerta importante potrebbero lasciare Torino. Per quanto riguarda invece i rinforzi potrebbero arrivare una mezzala d'inserimento ed un centrocampista bravo nell'impostazione di gioco. Piacciono Paul Pogba e Jorginho.