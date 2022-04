La Juventus è attesa da mesi importanti sul piano del Calciomercato. Oltre alle varie operazioni in entrata e in uscita, il club bianconero deve decidere anche se riscattare o meno Alvaro Morata. Lo spagnolo è in prestito dall'Atletico Madrid con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro: una somma che la Juventus non vorrebbe spendere. Secondo le ultime notizie di mercato la società bianconera potrebbe offrire circa 20 milioni di euro per l'acquisto a titolo definitivo del cartellino dello spagnolo e pare difficile che l'Atletico Madrid possa accettare, almeno secondo le ultime notizie di mercato.

Ad alimentare questa possibilità c'è l'interesse del Siviglia, che potrebbe offrire circa 30 milioni di euro per acquistare il giocatore della nazionale iberica.

L'attaccante spagnolo Morata potrebbe trasferirsi al Siviglia in estate

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli, l'Atletico Madrid potrebbe non accettare un'offerta da 20 milioni di euro da parte della Juventus per il riscatto di Alvaro Morata. Il motivo sarebbe anche l'interesse concreto del Siviglia, che potrebbe acquistarlo per circa 30 milioni di euro. Pare difficile che la società bianconera possa arrivare a tale somma, soprattutto dopo aver già speso in questi due anni 20 milioni di euro per il prestito dello spagnolo.

Se si dovesse concretizzare il ritorno di Morata all'Atletico Madrid e il suo successivo trasferimento al Siviglia, la Juventus potrebbe acquistare almeno due giocatori per il settore avanzato. Fra l'altro sarebbe a rischio anche la conferma di Moise Kean, che potrebbe tornare all'Everton (proprietario del suo cartellino) e trasferirsi poi al Paris Saint Germain.

In tal caso sarebbero tre gli attaccanti che lascerebbero la società bianconera, visto che Paulo Dybala lascerà la Juventus a parametro zero a fine giugno.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il centrocampo e il settore difensivo. Anche in questo caso molto dipenderà dalle cessioni: ad esempio potrebbero partire Arthur Melo, Aaron Ramsey, Bernardeschi, Alex Sandro e Chiellini.

In entrata i bianconeri valutano gli acquisti di Jorginho (dal Chelsea) e Paul Pogba (in scadenza con il Manchester United) per il centrocampo. Per la fascia piacerebbe molto Renan Lodi dell'Atletico Madrid, mentre per la difesa potrebbe arrivare Antonio Rudiger (in scadenza col Chelsea).