La Juventus è una delle società più impegnate sul mercato in queste ultime settimane. Ci sarà molto lavoro da fare per la società non solo per definire il futuro professionale dei giocatori in scadenza (a tal proposito sono arrivati i prolungamenti di contratto di Cuadrado e Perin, si attendono novità invece su De Sciglio e Bernardeschi), l'unico certo della partenza a giugno è Paulo Dybala. L'argentino non prolungherà la sua intesa contrattuale con la società bianconera. Arriverà quindi almeno un rinforzo per il settore avanzato, per il centrocampo invece si valuta l'acquisto di un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e quello di una mezzala d'inserimento.

Nelle ultime ore dalla Spagna sono arrivate indiscrezioni di mercato riguardanti la possibilità per la società bianconera di attingere dopo tre stagioni al mercato dei parametri zero. Risalgono al 2019 gli arrivi senza prezzo di cartellino dei vari Aaron Ramsey e Adrien Rabiot. Potrebbe essere proprio un altro francese l'acquisto a parametro zero della Juventus a giugno. Parliamo di Boubacar Kamara, difensore e centrocampista dell'Olympique Marsiglia in scadenza di contratto a giugno. Il 23enne piace non solo per le sue qualità nell'impostazione di gioco ma anche per la sua fisicità che gli permette di giocare come difensore e come centrocampista davanti alla difesa.

Il difensore e centrocampista Kamara potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe ingaggiare nel Calciomercato estivo Boubacar Kamara. Il francese va in scadenza di contratto con l'Olympique Marsiglia a giugno. Sarebbe un acquisto ideale per il presente e per il futuro considerando che ha 23 anni.

La società bianconera potrebbe valutare il suo ingaggio ma non vorrebbe spendere più di 3 milioni di euro netti a stagione. In questa stagione Kamara ha disputato fino ad adesso 28 match segnando un gol nel campionato francese, a questi bisogna aggiungere 5 match in Europa League, 5 match in Conference League e 2 in Coppa di Francia.

E' stato un nazionale under 21.

Il mercato della Juventus

L'eventuale arrivo di Kamara garantirebbe ulteriore fisicità al centrocampo della Juventus dopo l'arrivo di Zakaria a gennaio. Come dicevamo il francese può giocare anche difensore centrale, potrebbe rappresentare un'alternativa importante a Bonucci. La Juventus fra l'altro è al lavoro per un rinforzo in difesa, soprattutto se Chiellini decidesse di rescindere il suo contratto in anticipo con la società bianconera. Potrebbero arrivare anche un terzino destro ed un terzino sinistro a giugno.