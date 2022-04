La Juventus dalla stagione 2022-2023 non avrà più in rosa Paulo Dybala. La conferma è arrivata oramai qualche settimana fa dall'amministratore delegato Maurizio Arrivabene, che ha dichiarato che con l'arrivo di Dusan Vlahovic l'argentino non è più considerato parte del progetto sportivo bianconero. La società bianconera però ha deciso in questo modo perché è pronta a costruire un progetto sportivo basato su giovani di qualità ai quali affiancare giocatori d'esperienza.

Dell'addio di Paulo Dybala ha parlato di recente Gianluigi Buffon, l'ex portiere della Juventus in un'intervista ha voluto sottolineare che la società bianconera è stata onesta e diretta con il giocatore dichiarando che l'argentino non è più funzionale al progetto sportivo bianconero.

Buffon ha poi voluto parlare di Real Madrid-Juventus del 2018, quella del gol di Cristiano Ronaldo negli ultimi minuti con un punteggio finale di 1-3 ma che qualificò gli spagnoli. Il portiere ha sottolineato che quello è un match che vorrebbe rigiocare anche perché si è sentito orgoglioso di essere capitano di quella squadra.

Il portiere Buffon parla dell'addio di Dybala alla Juventus a giugno

"Non mi aspettavo l'addio di Paulo Dybala ma la società è stata onesta, diretta, spiegando che non è più funzionale al progetto", sono queste le dichiarazioni di Gianluigi Buffon in riferimento alla decisione della Juventus di non prolungare il contratto all'argentino. Il portiere ha aggiunto che l'argentino potrà fare grandi cose altrove, ma se sarà così non significherà che la Juventus avrà preso una decisione sbagliata.

È poi voluto ritornare su un match del passato che, se ne avesse la possibilità, rigiocherebbe, sottolineando: "Rigiocherei Real Madrid-Juventus 1-3, quella del rigore di Ronaldo in extremis. Siamo usciti dalla Champions League, ma ho provato emozioni incredibili, mi sono sentito orgoglioso di essere capitano di quella Juve".

Il portiere Buffon sull'acquisto di gennaio della Juventus Dusan Vlahovic

Il portiere attualmente al Parma ha voluto parlare anche di Dusan Vlahovic, acquistato dalla Juventus nel mercato di gennaio, sottolineando come sia dominante per fisico, qualità e forza.

In merito invece alla lotta per il campionato, Buffon ha detto che se la Juventus avesse vinto contro l'Inter sarebbe stata in lizza per il titolo. Attualmente invece, secondo lui, la favorita alla vittoria è la squadra nerazzurra.