La Juventus, dopo la sconfitta pesante contro il Villareal, è pronta ad affrontare la Salernitana per la sfida di campionato della 30esima giornata. Una vittoria sarebbe importante non solo per consolidare il quarto posto ma anche per sperare in qualcosa di più che una qualificazione alla Champions League. Di certo il tonfo europeo dimostra le problematiche a centrocampo della Juventus, che ha bisogno non solo di un giocatore bravo nell'impostazione di gioco ma anche di mezzali di inserimento. A tal riguardo nelle ultime ore si parla di un interesse concreto della società bianconera per Renato Sanches, centrocampista del Lille classe 1997 in scadenza di contratto a giugno 2023.

Per il portoghese negli ultimi mesi si è parlato soprattutto di un interesse concreto del Milan ma secondo le recenti notizie di mercato ci sarebbe anche la società bianconera sul giocatore. Ad agevolare il suo possibile trasferimento a Torino l'ottimo rapporto professionale fra l'agente sportivo del centrocampista Jorge Mendes e la Juventus, consolidatosi con l'affare Cristiano Ronaldo. In scadenza di contratto con il Lille a giugno 2023, potrebbe arrivare alla Juventus a prezzo agevolato.

Il centrocampista Renato Sanches potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe rinforzare in maniera decisa il centrocampo durante il Calciomercato estivo.

La sconfitta contro il Villareal ha messo in evidenza la necessità di qualità a centrocampo, considerando anche le prestazioni non ideali dei vari Rabiot, Arthur Melo e Locatelli. L'italiano però rimane una certezza per il presente e per il futuro della Juventus, diverso invece il discorso riguardante il francese e il brasiliano.

In caso di offerta importante a giugno la società bianconera potrebbe lasciarli partire. Per quanto riguarda i rinforzi si valuta l'acquisto di un centrocampista bravo nell'impostazione di gioco come Jorginho, ma anche una mezzala d'inserimento. Piace Renato Sanches, seguito anche dal Milan, il portoghese è in scadenza di contratto a giugno 2023, la sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro.

Si tratterebbe di un acquisto importante che garantirebbe qualità e fisicità.

Il mercato della Juventus

La Juventus è attesa però da investimenti importanti anche in altri settori. Abbiamo parlato di centrocampo ma potrebbero arrivare rinforzi anche per il settore avanzato. Molto dipenderà dal futuro professionale dei vari Alvaro Morata e Paulo Dybala. Fra i giocatori seguiti spicca sicuramente Niccolò Zaniolo, in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024 e valutato circa 40 milioni di euro.