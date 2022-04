L'Inter sarebbe al lavoro per individuare i profili che potenzierebbero la rosa della prossima stagione. La prossima sessione di mercato potrebbe essere condizionata dal sacrificio di Lautaro Martinez che non sta avendo una buona annata sotto la guida di Simone Inzaghi.

Possibile trattativa tra Inter e Spurs

Secondo quanto raccolto dalle ultime indiscrezioni, per la prossima stagione, il Tottenham di Antonio Conte sarebbe molto interessato alle prestazioni dell'argentino che piacerebbe molto ad Antonio Conte come partner offensivo di Kane. La valutazione dell'ex Racing sarebbe di circa 80 milioni di euro ma Giuseppe Marotta avrebbe intenzione di chiedere 50 milioni di euro cash più il cartellino di Christian Romero.

L'ex Atalanta sarebbe perfetto per la difesa a tre di Simone Inzaghi ed andrebbe a ricoprire il ruolo di terzo centrale di destra con lo spostamento di Milan Skriniar al centro. Lo slovacco prenderebbe il posto di Stefan De Vrij, che dovrebbe lasciare la Pinetina al termine della stagione. L'ex Lazio ha il contratto in scadenza nel 2023 e non dovrebbe rinnovare coni nerazzurri. L'olandese dovrebbe poi garantire circa 25 milioni di euro alle casse della dirigenza presieduta dagli Zhang. Sulle tracce di De Vrij ci sarebbero Tottenham, Barcellona ed Everton.

La Lazio sarebbe interessata a tre calciatori dell'Inter

L'Inter potrebbe poi mettere da parte un corposo bottino derivante dai calciatori in prestito in altre squadre ma seguiti da club italiani.

Sarebbe il caso della Lazio che, sotto espressa richiesta di Maurizio Sarri, avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Andrea Pinamonti, Matias Vecino e Sebastiano Esposito. L'attaccante, ora all'Empoli, dovrebbe ritornare a Milano. Potrebbe essere inserito nella trattativa che porterebbe Scamacca alla corte di Simone Inzaghi o ceduto alla squadra di Lotito, che sarebbe alla ricerca di un vice Immobile.

La valutazione dell'ex Frosinone sarebbe di circa 15 milioni di euro. Anche l'ex Fiorentina potrebbe raggiungere il suo ex allenatore perché non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2022. Discorsi di addio per il giovane attaccante napoletano, ora in uno ottimo momento al Basilea. Esposito piacerebbe sempre a Lazio ed Atalanta ma potrebbe essere rivalutato dall'Inter.

La sua valutazione sarebbe di circa 10 milioni di euro ma un profilo con le sue caratteristiche farebbe comodo al club milanese che dovrebbe perdere a fine stagione anche Alexis Sanchez. Il cileno non dovrebbe essere confermato, così come Arturo Vidal, perché percepisce uno stipendio troppo oneroso per essere in panchina.