Domenica 10 aprile alle ore 15:00 ci sarà Cagliari-Juventus, gara valida per la 32^ giornata di Serie A 21/22. I rossoblu, nel turno scorso, hanno subito una cocente sconfitta per 5-1 alla Dacia Arena ad opera dell'Udinese di Cioffi: in rete Beto (3), Molina e Becao per i friulani a cui ha inutilmente replicato Joao Pedro per la compagine sarda. La Vecchia Signora, invece, ha perso per 1-0 nel match casalingo contro l'Inter di S. Inzaghi a causa di un rigore trasformato da Calhanoglu nella prima frazione di gioco.

Statistiche: gli ultimi tre incontri tra Cagliari e Juventus disputati nel massimo campionato italiano sono stati vinti dai bianconeri con due goal di scarto (in due occasioni la gara è terminata 2-0 e una volta il risultato è stato di 3-1).

Cagliari, Pedro e Baselli sulla trequarti campo

Mister Mazzarri e il suo Cagliari hanno fatto bottino pieno soltanto in due match casalinghi in campionato sinora e provengono da quattro sconfitte consecutive. La squadra sarda si troverà di fronte una Juventus ferita e arrabbiata per aver perso il Derby d'Italia pur disputando una delle sue migliori partite stagionali. Per impensierire la squadra piemontese, l'allenatore dei rossoblu potrebbe optare per il 3-4-2-1, con Cragno a difesa dei pali. Il terzetto sarà composto, con tutta probabilità, da Altare, Lovato e Goldaniga. I titolari del centrocampo del Cagliari, invece, dovrebbero essere Dalbert e Bellanova come esterni, con Rog e Deiola a far da scudo in mezzo al reparto.

Ad agire come trequartisti, infine, si saranno presumibilmente Joao Pedro e Baselli, i quali si posizioneranno dietro il vertice offensivo Pereiro.

Juventus, squalificati De Sciglio e Morata

Massimiliano Allegri e la sua Juventus, dopo aver interrotto il ruolino di risultati utili consecutivi a causa della sconfitta per 1-0 con l'Inter, vorranno rimettersi in carreggiata già da questa gara, così da tornare alla vittoria e avvicinarsi sempre più alla conquista di un piazzamento in zona Champions League.

Per battere i sardi, il tecnico toscano potrebbe scegliere il classico 4-4-2, con Szczesny come estremo difensore. Gli interpreti iniziali del pacchetto difensivo della Vecchia Signora saranno probabilmente Bonucci e de Ligt al centro, con Alex Sandro che vestirà i panni del terzino sinistro e Danilo che occuperà il fronte destro.

A centrocampo, inoltre, i titolari avranno buone chance di essere Cuadrado e Bernardeschi come ali, mentre Zakaria e Rabiot verranno schierati in mezzo. In attacco, infine, dovrebbero esserci Dybala e Vlahovic. Salteranno la gara per squalifica De Sciglio e Morata.

Le probabili formazioni di Cagliari-Juventus:

Cagliari (3-4-2-1): Cragno, Altare, Lovato, Goldaniga, Dalbert, Rog, Deiola, Bellanova, Joao Pedro, Baselli, Pereiro. Allenatore: Mazzarri.

Juventus (4-4-2): Szczesny, Alex Sandro, de Ligt, Bonucci, Danilo, Bernardeschi, Zakaria, Rabiot, Cuadrado, Vlahovic, Dybala. Allenatore: Allegri.