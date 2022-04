Giovani e di qualità. Sembra essere questa la direzione intrapresa dalla Juventus nelle ultime stagioni. Non è un caso che i bianconeri ad esempio rispetto all'Inter abbiano ringiovanito la rosa puntando a costruire soprattutto per il futuro. I risultati stanno tardando ad arrivare ma di certo si stanno gettando le basi per una Juventus che possa ritornare protagonista a breve. Intanto la società bianconera è la lavoro in previsione della stagione 2022-2023 per migliorare soprattutto centrocampo e settore avanzato. Dalla stampa inglese arrivano conferme in merito ad un interesse concreto della Juventus per il giocatore dell'Everton Richarlison.

Il classe 1997 vorrebbe giocare la Champions League nella stagione 2022-2023, per questo potrebbe valutare un'offerta della Juventus nel caso i bianconeri riuscissero a qualificarsi per la massima competizione europea. In scadenza di contratto a giugno 2024 il suo prezzo di mercato è di circa 40 milioni di euro, prezzo importante ma i buoni rapporti professionali fra Everton e Juventus potrebbero agevolare il suo trasferimento nella società bianconera a giugno.

Il brasiliano Richarlison potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi inglesi la Juventus potrebbe acquistare Richarlison durante il calciomercato estivo. Il brasiliano sarebbe pronto a lasciare l'Everton per una nuova esperienza professionale in una società che lotta per vincere.

Fra gli obiettivi del brasiliano ci sarebbe anche la possibilità di disputare la Champions League, competizione che in questo momento la sua attuale società non può garantirgli. In scadenza di contratto a giugno 2024, la sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro. In questa stagione fino ad adesso ha disputato 23 match nel campionato inglese segnando 6 gol e fornendo 4 assist decisivi ai suoi compagni.

A questi bisogna aggiungere 3 match ed 1 gol nella FA Cup. Parte integrante della nazionale brasiliana, Richarlison può giocare in tutti i ruoli del settore avanzato. Si integrerebbe molto bene nel 4-3-3 della Juventus sia come giocatore di fascia che come punta centrale. Oltre ad essere bravo nella finalizzazione della azioni da gol ha dimostrato di garantire anche assist ai suoi compagni.

Il mercato della Juventus

Il giocatore Richarlison è solo uno dei giocatori seguiti dalla Juventus per rinforzare il settore avanzato durante il calciomercato estivo. Si valutano altri giocatori, su tutti Niccolò Zaniolo, in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024 e che ha un prezzo di mercato di circa 40 milioni di euro. Piace anche Giacomo Raspadori del Sassuolo, che potrebbe lasciare la società emiliana per circa 30 milioni di euro.