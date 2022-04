La Juventus è attesa da un lavoro importante nel Calciomercato estivo, sia per migliorare il centrocampo che per trovare un sostituto di Paulo Dybala. L'argentino lascerà a scadenza di contratto la società bianconera e al suo posto potrebbe arrivare un giocatore simile sul piano tecnico, che possa garantire gol e assist e possa supportare Dusan Vlahovic e Federico Chiesa.

Da giorni le cronache sportive parlano dell'interesse per Nicolò Zaniolo e Giacomo Raspadori nelle ultime settimane, giocatori importanti che però non garantirebbero ancora una particolare esperienza internazionale.

Per questo motivo la società bianconera starebbe valutando altri giocatori che hanno dimestichezza anche nelle competizioni europee. Fra quelli più graditi dalla Juve ci sarebbe Bernardo Silva, che dopo diverse stagioni potrebbe lasciare il Manchester City per fare una nuova esperienza professionale.

Bernardo Silva potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe ingaggiare Bernardo Silva durante il calciomercato estivo. Il portoghese potrebbe essere il rinforzo ideale per sostituire Paulo Dybala, in scadenza di contratto a giugno.

In questa stagione il classe '94 sta dando un contributo importante al Manchester City sia per quanto riguarda i gol che gli assist.

Con un contratto in scadenza a giugno 2025 e un ingaggio importante, non sarà un giocatore facile da raggiungere. Anche perché si parla anche di un interesse concreto di altre società per il giocatore, su tutte il Paris Saint Germain. Se però il Manchester City decidesse di cederlo in prestito con riscatto in diverse stagioni, allora la Juventus potrebbe effettivamente valutarlo come rinforzo.

Il resto del mercato della Juventus in attacco

La Juventus dovrà trovare il sostituto di Paulo Dybala, inoltre non è da scartare la possibilità che uno fra Alvaro Morata e Moise Kean lasci la società bianconera a giugno. in tal caso i rinforzi per il settore avanzato potrebbero essere due.

Oltre a Bernardo Silva e Nicolò Zaniolo, si valuta nasce l'acquisto di una punta che possa supportare Vlahovic e Chiesa.

Piace molto Giacomo Raspadori, che in questa stagione è titolare nel Sassuolo e sta dimostrando di essere un giocatore importante anche per la nazionale italiana. La società emiliana potrebbe venderlo per circa 30 milioni di euro.