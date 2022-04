La Juventus potrebbe essere rivoluzionata nel Calciomercato estivo. Tante modifiche potrebbero riguardare la rosa bianconera con tanti giocatori che lasceranno Torino. Fra questi spicca Paulo Dybala, in scadenza di contratto a giugno e che non prolungherà l'intesa contrattuale con la società bianconera. A rischio partenza ci sono anche Federico Bernaerdeschi e Mattia De Sciglio, anche loro con un contratto fino a giugno, oltre a Ramsey, Kean, Alex Sandro e Chiellini. Proprio l'addio di Dybala e del difensore centrale agevoleranno il passaggio di consegne per la fascia di capitano a Leonardo Bonucci.

Dovrebbe essere quindi il difensore centrale bianconero il nuovo capitano della Juventus oltre a quella della nazionale italiana. A 35 anni sarà lui il riferimento della rosa bianconera, insieme a giocatori più esperti come Cuadrado e Danilo. Per Bonucci si parla anche di un possibile prolungamento di contratto oltre a giugno 2024 con un ingaggio però minore rispetto a quello attuale. La Juventus sta cercando di alleggerire il monte ingaggi e potrebbero essere proprio giocatori come Bonucci a dare l'esempio a tutti accettando uno stipendio minore.

Leonardo Bonucci dovrebbe diventare il nuovo capitano della Juventus nella stagione 2022-2023

La Juventus dalla stagione 2022-2023 potrebbe affidarsi ad un nuovo capitano se fosse confermato l'addio anche di Giorgio Chiellini.

Il difensore potrebbe rescindere il suo contratto in scadenza a giugno 2023 per fare una nuova esperienza professionale nel campionato americano. Si parla di un interesse concreto del'Inter, società in cui ritroverebbe due ex giocatori della Juventus Higuain e Matuidi. Lascerà la società bianconera Paulo Dybala, in questa stagione il vice capitano della Juventus.

Dal 2022-2023 il vice potrebbe diventare Juan Cuadrado, in scadenza di contratto a giugno ma che sarebbe vicino al prolungamento contrattuale fino a giugno 2024. Ritornando a Bonucci dovrebbe diventare il riferimento della Juventus come lo è della nazionale italiana. Chiellini dovrebbe lasciare la rappresentativa di Roberto Mancini a giugno, con l'ultimo match contro l'Argentina.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe ripartire in difesa nella stagione 2022-2023 da Leonardo Bonucci e Matthijs de Ligt. La società bianconera sta lavorando però ad un sostituto di Chiellini, nonostante il recente acquisto nel mercato di gennaio di Federico Gatti. Potrebbe essere Antonio Rudiger il rinforzo per la difesa, il tedesco è in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno. Sempre dalla società inglese potrebbe arrivare a centrocampo Jorginho, per il settore avanzato si valutano come rinforzi Niccolò Zaniolo e Giacomo Raspadori.