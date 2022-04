La Juventus potrebbe rivoluzionare la propria rosa durante il Calciomercato estivo. Gran parte dei giornali sportivi parlano della possibilità che la società bianconera possa acquistare almeno cinque giocatori fra settore avanzato, centrocampo e difesa.

Molto dipenderà dalle cessioni: oltre a Paulo Dybala potrebbero lasciare Torino i vari Bernardeschi, Kean, Arthur Melo, Aaron Ramsey, Giorgio Chiellini e Alex Sandro. A questi potrebbe aggiungersi anche Luca Pellegrini, che in questa stagione sta giocando più del solito anche a causa degli infortuni muscolari che ha avuto il terzino brasiliano.

Il 23enne, arrivato nell'estate 2019, nelle ultime stagioni era stato ceduto in prestito prima al Cagliari e poi al Genoa: quest'anno sembra però non aver convinto la Juventus per una sua eventuale conferma nella stagione 2022-2023. Allegri lo ha sempre sostenuto nelle dichiarazioni alla stampa elogiando le sue prestazioni, ma il laterale non sembrerebbe essere pronto per fare il titolare in una squadra come la Juventus. Per questo oltre ad Alex Sandro potrebbe essere ceduto anche Pellegrini: in tal caso il club potrebbe acquistare due terzini sinistri per sostituire i partenti.

La Juventus potrebbe cedere Pellegrini a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe cedere Luca Pellegrini a giugno.

Il terzino non avrebbe convinto del tutto la società bianconera per una sua eventuale conferma nella stagione 2022-2023. Il 23enne potrebbe essere ceduto, così come Alex Sandro. Questo potrebbe agevolare l'arrivo nella società bianconera di due nuovi terzini sinistri. Si parla molto di Emerson Palmieri del Chelsea, ma piacciono anche Matias Olivera del Getafe e Owen Wijndal.

Il terzino olandese dell'Az Alkmaar è in scadenza di contratto a giugno 2023 e potrebbe arrivare a prezzo agevolato a circa 10 milioni di euro. Più o meno la stessa somma che potrebbe arrivare dalla cessione di Alex Sandro, anche lui in scadenza di contratto a giugno 2023 e che piacerebbe a diverse società inglesi.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il settore centrale della difesa, se dovesse essere confermata la partenza di Giorgio Chiellini. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato potrebbe rescindere il suo contratto in scadenza a giugno 2023 in anticipo con la società bianconera. Se così fosse la Juventus potrebbe tesserare Antonio Rudiger, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno. Arriverebbe a parametro zero come Paul Pogba, che piace come rinforzo per il centrocampo. Oltre al francese potrebbe arrivare anche Jorginho. Per il settore avanzato invece si lavora a un sostituto di Dybala: piacciono Niccolò Zaniolo e Giacomo Raspadori.