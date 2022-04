La Juventus potrebbe effettuare diverse cessioni importanti a giugno. Oltre a Dybala si valutano gli addii di altri giocatori in scadenza a giugno, su tutti quelli di Mattia De Sciglio e Federico Bernardeschi. A rischio anche la conferma di giocatori che hanno un contratto fino a giugno 2023 e che hanno un ingaggio importante da sostenere per la società bianconera. Fra questi Alex Sandro, che ha mercato in Inghilterra. Potrebbe lasciare la Juventus anche Giorgio Chiellini, in tal caso non sarebbe la società bianconera a volere il suo addio ma una decisione del difensore di fare una nuova esperienza professionale.

Si parla infatti di un trasferimento nel campionato americano. Ci sarebbe l'Inter Miami interessato al giocatore, nella società americana ritroverebbe altri due ex bianconeri come Higuain e Matuidi. Al posto di Chiellini la Juventus potrebbe acquistare un altro difensore di piede sinistro, che formerebbe con de Ligt e o con Bonucci una duo affidabile. Fra i nomi che la società bianconera starebbe seguendo ci sarebbe anche quello di Francesco Acerbi, che potrebbe lasciare la Lazio in caso di ingaggio da parte della società laziale di Alessio Romagnoli. Il 34enne potrebbe essere ceduto per circa 7 milioni di euro e piace anche al Milan.

La Juventus potrebbe acquistare Acerbi in estate

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Francesco Acerbi nel Calciomercato estivo.

Il difensore potrebbe lasciare la Lazio soprattutto se fosse confermato l'ingaggio di Alessio Romagnoli. Il 34enne potrebbe essere ceduto per circa 7 milioni di euro. Sarebbe un investimento affidabile che garantirebbero per 2-3 stagioni un rinforzo importante per la difesa. Ritroverebbe diversi compagni di nazionale come Bonucci, Locatelli e Chiesa.

Sul giocatore ci sarebbe anche il Milan, alla ricerca di un rinforzo in difesa. Acerbi è solo uno dei giocatori seguiti dalla Juventus per la difesa. Si valuta l'acquisto di Antonio Rudiger, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà rinforzare anche centrocampo e settore avanzato.

Soprattutto serve qualità nell'impostazione di gioco oltre ad una mezzala d'inserimento. Dovrebbe inoltre arrivare anche un sostituto di Paulo Dybala. Fra i giocatori che piacciono spicca sicuramente Jorginho del Chelsea, oltre a Paul Pogba del Manchester United. Per il settore avanzato si valuta Niccolò Zaniolo della Roma, che ha un prezzo di mercato di circa 40 milioni di euro. A lui potrebbe aggiungersi anche Giacomo Raspadori del Sassuolo, soprattutto se dovesse partire Kean. Il giocatore della società emiliana ha un prezzo di mercato di circa 35 milioni di euro.