Romelu Lukaku vorrebbe tornare all'Inter la prossima estate. Il gigante belga ha lasciato Milano dopo aver vinto lo scudetto, partendo in direzione Chelsea per una cifra vicina ai 120 milioni. Un affare per i nerazzurri che hanno messo a segno una ricca plusvalenza e raddrizzato almeno in parte un bilancio che ancora oggi non è del tutto risanato. L'attaccante però a Londra non riesce ad imporsi, tra infortuni, pochi gol e prestazioni non eccellenti, ha perso terreno anche nelle gerarchie di Tuchel che spesso gli preferisce il tedesco Havertz al centro del suo tridente stretto.

Anche per questo, il centravanti avrebbe una gran voglia di tornare a Milano, dove ha lasciato un ottimo ricordo e soprattutto ha trovato l'ambiente ideale per la sua carriera, Sotto la gestione Conte ha segnato gol a grappoli trascinando i compagni alla vittoria dello scudetto. Non è un mistero che i nerazzurri stiano cercando un attaccante centrale potente che possa essere alternativa a Dzeko. In questo caso, ovviamente, Lukaku sarebbe il titolare ed è per questo che, oltre al sogno belga, Marotta sta guardando con attenzione i progressi di Scamacca con il Sassuolo, anche se i neroverdi sparano alto per il cartellino.

Lukaku e il ritorno all'Inter

Il giovane azzurro è una pista, il ritorno di Lukaku è per adesso solo un'idea che sarebbe però caldeggiata dallo stesso giocatore.

Il calciatore, infatti, secondo gli ultimi rumors, oltre ad essere in contatto con i suoi ex compagni di squadra, pare abbia anche iniziato i colloqui con i dirigenti della società milanese per sondare il terreno. Ovviamente, l'operazione alle cifre della scorsa estate non è proponibile per le casse dell'Inter che quindi potrebbe acquistare l'ex solo in prestito, magari inserendo un diritto di riscatto.

Ad oggi l'operazione sembra essere difficile, ma va detto che spesso la volontà del giocatore ha fatto la differenza per sbrogliare le matasse del mercato. Di sicuro non sarà una trattativa veloce, molto infatti dipenderà dal futuro del Chelsea.

Inter-Lukaku: tutto dipende dal nuovo Chelsea

L'Inghilterra ha sanzionato il magnate russo Roman Abramovich che ha dovuto mettere in vendita la società campione d'Europa in carica e appena eliminata dalla Champions League per mano del Real Madrid.

Nei prossimi giorni si capirà il futuro dei londinesi, con tante offerte che sarebbero arrivate per acquisire la proprietà della società. Il futuro di Lukaku è ovviamente legato a quello che succederà nelle stanze del potere del Chelsea, il nuovo proprietario dovrà decidere cosa fare dell'investimento più importante delle ultime sessioni di mercato degli inglesi. Insomma, Lukaku vorrebbe tornare e per farlo, oltre a capire la formula del possibile trasferimento, dovrà anche rinunciare a una parte del suo ingaggio che ad oggi è ben oltre i dieci milioni all'anno, troppo alto per l'Inter