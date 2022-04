Nella quart'ultima giornata di Serie A, questa domenica 1° maggio alle ore 12:30 la Juventus gioca in casa contro il Venezia.

Per questa sfida il tecnico bianconero Allegri non avrà a disposizione De Sciglio, mentre dovrebbe recuperare Arthur a centrocampo, in attacco spazio a Dybala con Vlahovic dal primo minuto. Per i lagunari sarà la prima partita in panchina per il nuovo tecnico Soncin.

Allegri perde De Sciglio ma può recuperare Arthur, Soncin esordisce sulla panchina del Venezia

Dopo il successo ottenuto per 2-1 in casa del Sassuolo, la Juventus si sta preparando alla partita contro il Venezia all' Allianz Stadium.

C'è qualche dubbio relativo alla formazione per mister Allegri: in particolare De Sciglio non sarà a disposizione, mentre si tenta di recuperare Arthur a centrocampo (che comunque non dovrebbe essere titolare). In attacco spazio dal primo minuto a Dybala con Vlahovic. In difesa la coppia centrale sarà formata da Bonucci-De Ligt, sulle corsie agiranno Danilo a destra e uno tra Alex Sandro o Pellegrini a sinistra. Sarà invece assente Cuadrado, che cerca di recuperare per la finale di Coppa Italia con l'Inter dell'11 maggio.

Il Venezia ha da pochi giorni esonerato l'allenatore Paolo Zanetti, la squadra in queste per ultime partite di campionato è stata affidata ad Andrea Soncin, da qualche anno nello staff tecnico del Venezia.

In passato aveva già affiancato Zanetti nella cavalcata dello scorso anno in Serie B, mentre in questa stagione si era staccato dalla prima squadra diventando allenatore della Primavera. Quella contro i bianconeri sarà quindi la gara d'esordio in panchina per l'ex attaccante, ora 43enne.

Juventus-Venezia visibile sia su Dazn che su Sky domenica 1° maggio alle 12:30

La sfida tra la Juventus e il Venezia si giocherà domenica 1° maggio 2022 alle ore 12:30. La gara sarà visibile in esclusiva su Dazn e anche su Sky sul canale 251. Già da circa mezz'ora prima del fischio d'inizio ci saranno dei primi collegamenti con gli inviati dallo stadio.

Nel post match verranno proposte le interviste, gli high-lights e saranno analizzati tutti gli episodi da moviola.

Le probabili formazioni

Ecco quali potrebbero essere le formazioni scelte dalle due squadre:

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Pellegrini; Zakaria, Rabiot; Bernardeschi, Kean, Dybala; Vlahovic. Allenatore: Allegri.

Venezia (4-3-3): Maenpaa; Ampadu, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Vacca, Cuisance; Aramu, Henry, Okereke. Allenatore: Soncin