La Juventus è attesa da un finale di stagione importante sia in campionato che in Coppa Italia. Si cercherà di consolidare il quarto posto per garantirsi la partecipazione alla Champions League ma anche di arrivare fino in fondo in Coppa Italia e cercare di vincerla. Ci sarà molto lavoro da fare per la società bianconera sul mercato, con tanti giocatori che potrebbero lasciare Torino per una nuova esperienza professionale. I principali indiziati sono Alex Sandro, Giorgio Chiellini, Aaron Ramsey, Moise Kean e Arthur Melo. Proprio il brasiliano nella seconda parte della stagione è stato schierato in diversi match dal tecnico Massimiliano Allegri ma non ha mai inciso come ci si aspettava.

Il brasiliano è un giocatore che sembra non essere ideale per il gioco di Allegri, per questo potrebbe essere ceduto. D'altronde non mancano le società interessate al suo acquisto, su tutte Arsenal e Newcastle. Negli ultimi giorni si sarebbe aggiunta un'altra società, il Tottenham, che potrebbe offrire alla Juventus una contropartite tecnica gradita. Parliamo di Pierre Emile Hojbjerg, titolare nella squadra di Conte e protagonista di una stagione importante fino ad adesso. Il centrocampista danese ha più o meno lo stesso prezzo di mercato di Arthur Melo.

Possibile scambio di mercato fra Arthur Melo e Hojbjerg

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Tottenham e la Juventus potrebbero effettuare uno scambio di mercato nel mercato estivo.

Il centrocampista Hojbjerg potrebbe trasferirsi a Torino e il brasiliano Arthur Melo in Inghilterra. Entrambi hanno un prezzo di mercato simile, il danese è un giocatore che piace molto ad Allegri perché garantisce fisicità ed inserimenti. In questa stagione è un titolare con Antonio Conte avendo disputato fino ad adesso 29 match nel campionato inglese segnando 2 gol e fornendo altrettanti assist decisivi ai suoi compagni.

A questi bisogna aggiungere 4 match ed 1 gol in Conference League ed 1 match nelle qualificazioni alla Conference League, 2 match ed 1 assist in Fa Cup e 5 match ed 1 assist in Carabao Cup. Diverso invece il minutaggio raccolto da Arthur Melo, fra campionato, Champions League, Supercoppa Italiana e Coppa Italia ha giocato fino ad adesso 28 match con la Juventus.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per l'acquisto di un giocatore bravo nell'impostazione di gioco oltre che di rinforzi nel settore avanzato. Piace Jorginho del Chelsea, in scadenza di contratto a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro. Per quanto riguarda il settore avanzato invece i preferiti sembrano essere il giocatore della Roma Niccolò Zaniolo e quello del Sassuolo Giacomo Raspadori.