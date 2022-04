La Juventus è attesa da un lavoro importante per quanto riguarda il mercato estivo, con una rosa che potrebbe essere rivoluzionata rispetto a quella dell'attuale stagione. I bianconeri valutano gli acquisti di un difensore centrale, di un terzino sinistro, di due centrocampisti e di un giocatore per il settore avanzato.

A proposito della fascia sinistra difensiva, le ultime notizie di mercato parlano di una possibile partenza di Alex Sandro. Il brasiliano è in scadenza di contratto a giugno 2023 e cederlo a fine stagione potrebbe essere l'ultima possibilità per monetizzare da una sua partenza.

La Juventus sta cercando di diminuire il monte ingaggi e Alex Sandro è uno dei giocatori che guadagna di più, con circa 6 milioni di euro a stagione. Il brasiliano piace alla Roma e potrebbe essere utilizzato come contropartita tecnica dalla Juventus per arrivare a Nicolò Zaniolo.

La Juventus potrebbe acquistare Zaniolo inserendo il cartellino di Alex Sandro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire Alex Sandro come possibile contropartita tecnica per l'acquisto di Nicolò Zaniolo. Il brasiliano difficilmente rimarrà nella società bianconera, anche perché va in scadenza di contratto a giugno 2023 e questa potrebbe essere l'ultima occasione per monetizzare dalla sua cessione.

Il laterale ha una valutazione di mercato di circa 10 milioni di euro e potrebbe essere offerto alla Roma per arrivare a Zaniolo, che ha un prezzo di mercato di circa 40 milioni di euro.

In questo modo la Juventus attutirebbe l'esborso economico in contanti, oltre al fatto che andrebbe ad alleggerire il monte ingaggi. Fra l'altro Zaniolo sarebbe considerato il sostituto ideale di Paulo Dybala, che lascerà la Juventus a parametro zero a fine giugno.

Il resto mercato della Juventus

In caso di cessione di Alex Sandro, dovrebbe arrivare anche un sostituto del brasiliano. A tal riguardo piace molto Owen Wijndal, terzino del'Az Alkmaar, anche lui come il brasiliano in scadenza di contratto a giugno 2023. La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro.

La società bianconera è al lavoro anche per rinforzare il centrocampo oltre al settore avanzato.

I preferiti sembrano essere Jorginho del Chelsea e Paul Pogba del Manchester United. Per quanto riguarda invece il settore avanzato, oltre a Nicolò Zaniolo, la Juventus starebbe valutando anche l'acquisto di un'altra punta. Molto dipenderà dalla conferma o meno di Alvaro Morata e di Moise Kean. Potrebbe arrivare Giacomo Raspadori, punta del Sassuolo valutata circa 30 milioni di euro.