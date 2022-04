La Juventus dovrà lavorare in maniera importante sul mercato in estate. Le problematiche di questa stagione sono evidenti soprattutto a centrocampo, dove manca un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e mezzali di inserimento che possano garantire qualità e gol. Ci sarà inoltre da sostituire Paulo Dybala, che non prolungherà il suo contratto in scadenza a giugno con la società bianconera. Fra i giocatori seguiti dalla Juventus come possibili rinforzi per il settore avanzato c'è anche Niccolò Zaniolo, in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024.

La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro, prezzo importante che difficilmente spederà per un solo giocatore. Per questo si valuta il possibile inserimento di una contropartita tecnica gradita alla Roma. Piace molto Weston McKennie, titolare di Allegri fino all'infortunio al piede subito nel match degli ottavi di finale d'andata di Champions League contro il Villarreal. La sua assenza si è sentita nelle ultime settimane, l'americano potrebbe recuperare per il mese di maggio. La Juventus potrebbe però decidere di cederlo nonostante la sua importante per il tecnico Allegri per arrivare a Niccolò Zaniolo.

Il centrocampista McKennie potrebbe essere offerto alla Roma per l'acquisto di Zaniolo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire il cartellino di Weston McKennie più soldi per l'acquisto di Niccolò Zaniolo. Sarebbe il giocatore della Roma il sostituto ideale per la società bianconera di Paulo Dybala, che va in scadenza di contratto a giugno.

Valutato circa 40 milioni di euro, la Juventus potrebbe offrire il cartellino di Weston McKennie più circa 20 milioni di euro per il 23enne. Un rinforzo importante per il settore avanzato che si integrerebbe molto bene con Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Zaniolo potrebbe accontentarsi di un ingaggio da circa 5 milioni di euro a stagione e sarebbe un rinforzo ideale per il presente e per il futuro della società bianconera.

Garantirebbe fisicità e tecnica al settore avanzato bianconero. Di certo anche McKennie ha dimostrato di essere un giocatore importante in questa stagione, non è un caso che Allegri lo abbia schierato titolare in gran parte dei match prima che si infortunasse al piede. Di conseguenza la sua eventuale partenza potrebbe agevolare l'acquisto di almeno un'altra mezzala d'inserimento. Potrebbe essere Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus valuta altri rinforzi per il settore avanzato per sostituire Paulo Dybala oltre a Niccolò Zaniolo. Fra i giocatori graditi spicca sicuramente Giacomo Raspadori, protagonista di una stagione importante con il Sassuolo e con la nazionale italiana di Roberto Mancini. Potrebbe essere venduto dalla società emiliana per circa 30 milioni di euro.