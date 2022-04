La Juventus ha deluso in maniera evidente nel match di campionato contro il Bologna. Contro una squadra praticamente già certe della permanenza in Serie A nella stagione 2022-2023 i bianconeri hanno disputato una prestazione non ideale soprattutto nel primo tempo, con il rischio anche di perdere. Ad agevolare il pareggio della Juventus le due espulsioni subite dal Bologna, quelle di Soumaoro e Medel. Nel post match tante critiche nei confronti della squadra e del tecnico, che a detta di molti non è riuscito a dare un gioco ai bianconeri. In tanti però rimproverano la decisione della società bianconera di affidare la panchina di nuovo a Massimiliano Allegri, dopo che era stato esonerato nel 2019.

Secondo gran parte degli addetti ai lavori il toscano non è considerato uno bravo nel ricostruire ma un gestore importante come dimostrato al Milan e nella Juventus del post Conte. Proprio per questo su Twitter oltre al hashtag Allegri out è stato lanciato uno ulteriore riferito al presidente della società bianconera, Agnelli out. Nel post Juventus-Bologna ha suscitato clamore mediatico un tweet di Lapo Elkann, che non ha ruoli nella società bianconera ma che è uno dei proprietari. L'imprenditore ha scritto: 'C'è poco da stare allegri, allegri', e poi ha aggiunto: 'Gli uomini passano, la Juventus resta'.

I tifosi chiedono l'addio non solo di Allegri ma anche di Agnelli

Il deludente pareggio contro il Bologna ha suscitato molto clamore mediatico, soprattutto da parte dei sostenitori bianconeri che si sono schierati contro la gestione tecnica di Massimiliano Allegri.

Tanti gli hashtag Allegri Out, ai quali si aggiunto anche quello di Agnelli Out. Tanti tifosi bianconeri ritengono il presidente della Juventus come uno dei responsabili dei risultati dei bianconeri in questa stagione, in particolar modo la decisione di affidare la panchina a Massimiliano Allegri dopo l'esonero del 2019. A sostenere tale disappunto anche alcune dichiarazioni di addetti ai lavori, su tutti quella di Brambati, che ha sottolineato come alla Juventus ci sarebbe voluto un tecnico bravo a ricostruire e non un gestore come Allegri.

L'agente sportivo ha suggerito il nome di Conte, che ha dimostrato in ogni società in cui ha lavorato di saper costruire migliorando di molto i giocatori con cui ha lavorato.

Il mercato della Juventus

Attualmente non arrivano conferme in merito ad un possibile addio di Agnelli a fine stagione. Anche perché di recente è stata la Exor, holding controllante la Juventus, a confermare l'attuale presidente nella società bianconera. Diverso è il discorso per Allegri. Se la Juventus non dovesse arrivare quarta in campionato, l'esonero diventerebbe una possibilità concreta per il toscano.