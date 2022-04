La Juventus si sta preparando in vista della prossima partita contro la Fiorentina [VIDEO] per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Allegri recupera De Ligt e Arthur, la sfida sarà visibile in esclusiva su Canale 5 alle ore 21.

Verso Juventus-Fiorentina mercoledì 20 aprile 2022 alle 21

La partita tra la Juventus di Massimiliano Allegri è la Fiorentina di Italiano valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia, si giocherà mercoledì 20 aprile 2022 alle 21. Dopo il deludente pareggio ottenuto contro il Bologna, la squadra bianconera deve tornare a vincere per centrare la qualificazione alla finale.

Si parte dall'1-0 ottenuto al Franchi grazie all'autorete di Venuti nei minuti finali del secondo tempo. Per questa partita, Allegri dovrebbe recuperare De Ligt, il difensore era uscito per un problema di stomaco, nell' ultima partita ma nella giornata di ieri ha svolto regolarmente l' allenamento. Anche Arthur sarà del match, il brasiliano reduce da un infortunio ormai è pronto. Ancora fuori invece Locatelli, McKennie, Chiesa e Kaio Jorge.

Juventus, contro la Fiorentina per centrare la finale di Coppa Italia

La Juventus vista contro il Bologna, non ha convinto del tutto i tifosi. All'Allianz Stadium arriverà la Fiorentina per la gara di Coppa Italia e bisognerà vincere per arrivare in finale.

Da valutare le condizioni di Dybala, l'attaccante argentino potrebbe partire dalla panchina non apparso brillante nell' ultima partita.

La sfida sarà visibile in esclusiva su Canale 5 mercoledì 20 aprile 2022, con collegamenti dallo stadio dove potremmo ascoltare le prime sensazioni dei protagonisti. Nel post match verranno riviste le eventuali reti oltre ad analizzare tutti gli episodi da moviola.

I probabili marcatori potrebbero essere Vlahovic e Morata da una parte e Cabral e Bonaventura dall'altra, attenzione anche a Cuadrado, attualmente è l' uomo più in forma della Juventus, grazie alle sue accelerazioni e reti si è preso il posto fisso nelle gerarchie di Allegri.

La panchina del tecnico livornese per il momento è al sicuro, ma deve centrare il quarto posto in campionato e arrivare in finale di Coppa Italia, altrimenti potrebbero aprirsi scenari interessanti in vista della prossima stagione, ci sono infatti diversi allenatori pronti a prendere il suo posto.

Il primo nome per sostituire l' allenatore dovrebbe essere quello di Zidane, ma anche un clamoroso ritorno di Conte non è da escludere del tutto. Gli altri profili che la dirigenza juventina sta sondando sono quelli di Gasperini, Inzaghi e Simeone.