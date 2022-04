La Juventus cercherà di rinforzarsi nel Calciomercato estivo acquistando soprattutto calciatori giovani e di qualità. La società bianconera, da tre stagioni a questa parte, ha deciso di ringiovanire l'organico cedendo quei giocatori che pesano maggiormente sul monte ingaggi. È il caso di Cristiano Ronaldo, che ha lasciato la società bianconera nel recente calciomercato estivo e che aveva un ingaggio da circa 30 milioni di euro a stagione. Al portoghese si aggiungerà Dybala, in scadenza di contratto a giugno. Si valutano inoltre le partenze di Alex Sandro, Adrien Rabiot, Arthur Melo e Aaron Ramsey.

E a proposito di centrocampo, gli acquisti principali potrebbero riguardare proprio questo settore. Si valuta l'acquisto di un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e di una mezzala d'inserimento. Piace Jorginho del Chelsea, in scadenza di contratto a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro. Difficile arrivare a Pogba per l'ingaggio da 14 milioni di euro a stagione che attualmente guadagna. Nelle ultime ore si parla di un interesse concreto della Juventus per uno dei giovani più interessanti del campionato italiano.

Parliamo di Davide Frattesi, centrocampista classe 1999 del Sassuolo che in questa stagione sta dimostrando qualità importanti, soprattutto negli inserimenti. Allegri ha sottolineato in diverse conferenza stampa l'importanza dei centrocampisti d'inserimento, per questo ha dato molta fiducia a McKennie prima che si infortunasse.

Il centrocampista Rovella potrebbe trasferirsi al Sassuolo per l'acquisto di Frattesi

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe acquistare Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro, prezzo che potrebbe incrementarsi in questo finale di stagione.

La società bianconera vorrebbe evitare di investire una somma importante per il suo cartellino e starebbe valutando la possibilità di inserire un giocatore per diminuire l'esborso economico in contanti. Parliamo di Nicolò Rovella, centrocampista attualmente in prestito al Genoa che da luglio sarà un giocatore bianconero. Il classe 2001 è stato il protagonista della vittoria della nazionale italiana under 21 contro la Bosnia.

Grazie ad un suo gol, la squadra di Nicolato ha ottenuto tre punti importanti per la qualificazione all'Europeo under 21. La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuterà Rovella nella preparazione estiva prima di considerare una sua cessione. Sarà osservato da Allegri, per capire eventualmente se potrà essere utile ai bianconeri nella stagione 2022-2023, anche Nicolò Fagioli. Altro giovane che si sta mettendo in evidenza nella Juventus under 23 è Fabio Miretti. A proposito di giovani, la Juventus starebbe valutando l'acquisto di altri due giocatori di qualità: Nicolò Zaniolo e Giacomo Raspadori.