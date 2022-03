La Juventus potrebbe rinforzare in maniera importante il centrocampo a giugno. Le difficoltà di questa stagione evidenziano come manchi un giocatore bravo nell'impostazione di gioco, ma anche chi possa garantire inserimenti. L'infortunio di McKennie non aiuta di certo Allegri, in quanto l'americano insieme a Locatelli è stato il migliore del reparto fino ad adesso. Da giugno potrebbero esserci diverse cessioni importanti, come quella di Adrien Rabiot, in scadenza di contratto a metà 2023. Per quanto riguarda i rinforzi, ritorneranno dal prestito diversi giovani interessanti.

Si parla di Filippo Ranocchia, Nicolò Fagioli e Nicolò Rovella. Tra questi quello che dovrebbe rientrare nei piani dei bianconeri sembra essere il giocatore attualmente in prestito al Genoa. Nella prima parte di stagione è stato protagonista di buone prestazioni con i liguri. L'infortunio che ha subito a dicembre lo ha tenuto fermo circa due mesi. Il suo rientro potrebbe essere molto importante per il Genoa, impegnato nella lotta alla permanenza nel campionato italiano. Rovella ritornerà alla Juventus a giugno e sarà valutato da Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano deciderà se confermarlo o meno per la stagione 2022-2023 o se cederlo in prestito in una società di Serie A.

La conferma di Rovella dovrebbe essere decisa da Allegri a luglio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe confermare Rovella per la stagione 2022-2023. Molto dipenderà da Allegri e dalla valutazione che il tecnico toscano farà del giocatore a luglio, quando inizierà la preparazione estiva. Il centrocampista ha dimostrato nella prima parte di stagione di essere uno dei migliori giovani del campionato italiano e potrebbe essere utile anche alla Juventus.

Si è parlato anche di una possibile convocazione nella Nazionale Italiana da parte del commissario tecnico Roberto Mancini. Alla fine l'infortunio che ha subito a dicembre lo ha condizionato e non lo ha aiutato nella crescita. Proverà a dare il suo contributo in questo finale di stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus oltre all'eventuale conferma di Rovella potrebbe acquistare un altro centrocampista.

Si valutano diversi giocatori, in particolar modo centrocampisti bravi negli inserimenti e che possano dare qualità al gioco bianconero. Piace molto Frenkie de Jong, che il Barcellona potrebbe cedere per circa 60-70 milioni di euro. Per quanto riguarda il settore avanzato sono due i giocatori seguiti dalla società bianconera: Nicolò Zaniolo della Roma e Giacomo Raspadori del Sassuolo. Il primo ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro, il secondo di circa 30 milioni di euro.