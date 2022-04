La Juventus è una delle società più menzionate dai giornali sportivi e non nelle ultime settimane. Dalle vicende riguardanti l'inchiesta Prisma alle dichiarazioni di Paolo Madron, poi smentite da Exor, di una possibile sostituzione nel ruolo di presidente di Andrea Agnelli con Lapo Elkann, sono tante le notizie riguardanti la società bianconera. Ad attirare l'interesse sono anche le vicende di Calciomercato, con la Juventus che potrebbe decidere di rinforzarsi con l'acquisto di giovani di qualità. Molto passerà anche dalle partenze, a tal riguardo, a Juventibus, è stato ospite Giovanni Albanese.

Il giornalista sportivo ha parlato delle vicende bianconere, parlando anche dei possibili acquisti a centrocampo della Juventus. Secondo Albanese, potrebbero essere due i rinforzi nel settore, un giocatore bravo nell'impostazione di gioco ed una mezzala d'inserimento. Ed a proposito della prima tipologia di giocatore, fra quelli seguiti, secondo il giornalista sportivo, ci sarebbe anche Frenkie De Jong. L'olandese del Barcellona piace molto anche perché andrebbe a migliorare la Juventus in qualità e nelle verticalizzazioni verso le punte. Ad agevolare il suo trasferimento nella società bianconera potrebbe essere anche la conferma di de Ligt nella Juventus, grande amico e compagno di nazionale di de Jong.

Il giornalista Albanese ha parlato del possibile arrivo di de Jong alla Juventus

'De Jong è uno dei nomi seguiti per il centrocampo'. A confermarlo Giovanni Albanese, che ha sottolineato che l'olandese piace molto anche perché la Juventus sta lavorando all'acquisto di un giocatore bravo nell'impostazione di gioco. Di certo non sarà un investimento facile per il prezzo di mercato dell'olandese, che potrebbe essere di almeno 60 milioni di euro.

Almeno di una modalità di pagamento agevolata, sembra difficile il suo arrivo. Molto dipenderà però anche dalle cessioni che la Juventus riuscirà ad effettuare durante il calciomercato estivo. Se dovessero partire Adrien Rabiot e Arthur Melo, l'eventuale arrivo di de Jong potrebbe concretizzarsi con maggiori possibilità.

Il mercato della Juventus

Il centrocampista de Jong per motivi anagrafici e tecnici sarebbe l'acquisto ideale per la Juventus. Come dicevamo però rimane difficile come investimento dal punto di vista economico. Per questo la società bianconera starebbe lavorando all'acquisto di Jorginho del Chelsea, in scadenza di contratto con la società inglese a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro. Nel ruolo di mezzala il preferito sembra essere Paul Pogba ma l'ingaggio da 14 milioni di euro a stagione non agevola il suo trasferimento alla Juventus. Il francese è in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno. Si valutano inoltre rinforzi nel settore avanzato, anche in considerazione dell'addio di Dybala. Molto dipenderà dalla conferma di Morata, come rinforzi potrebbero arrivare Nicolò Zaniolo e Giacomo Raspadori.