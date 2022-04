La Juventus dopo il deludente pareggio contro il Bologna in campionato è attesa da cinque finali in campionato dove dovrà cercare di consolidare il quarto posto. Il punto conquistato contro gli emiliani è stato attutito dai pareggi di Roma e Lazio, che sono rimasti a distanza rispettivamente a -5 e a -7. Può però avvicinarsi la Fiorentina, attualmente a -7 ma con un match in meno. Se dovesse vincere contro l'Udinese la distanza diminuirebbe a -4, con lo scontro diretto contro la Juventus nell'ultima giornata di campionato allo stadio Franchi di Firenze.

Intanto la società bianconera è al lavoro per cercare di rinforzare una rosa che sta dimostrando problematiche soprattutto a centrocampo. Inoltre bisognerà trovare il sostituto di Paulo Dybala, in scadenza di contratto a giugno. Secondo le ultime notizie di mercato la Juventus starebbe valutando, oltre ai vari Zaniolo e Raspadori, anche un altro nome. Parliamo di Marcus Rashford, considerato una riserva nel Manchester United e che rischia di non essere convocato per i mondiali con l'Inghilterra se non dovesse avere garanzie di titolarità nella stagione 2022-2023. Per questo la possibilità di una sua partenza è concreta. Fra l'altro una delle società interessate al suo acquisto fino a qualche settimana fa, il Barcellona, avrebbe deciso di non acquistarlo agevolando indirettamente la Juventus.

Il giocatore Rashford potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Marcus Rashford. Il giocatore inglese potrebbe lasciare il Manchester United perché vorrebbe andare a giocare titolare. Sarebbe disposto anche a lasciare il campionato inglese.

La società bianconera potrebbe valutare il suo acquisto anche se il Manchester United potrebbe venderlo per una somma importante, di circa 55 milioni di euro. Potrebbe essere un giocatore ideale per il 4-3-3, andando a supportare i vari Vlahovic e Chiesa.

Il possibile mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato in merito ad un possibile interesse della Juventus per Rashford non trovano conferme fra i giornali sportivi italiani.

La società bianconera difficilmente spenderà 55 milioni di euro per una punta. Sembrano avere più possibilità di arrivare a Torino Niccolò Zaniolo e/o Giacomo Raspadori. I due nazionali italiani potrebbero arrivare entrambi se oltre a Dybala dovesse lasciare la Juventus anche Moise Kean. La Juventus starebbe valutando il riscatto anticipato della punta italiana dell'Everton con una cessione già a giugno ad una società interessata all'acquisto di Kean.