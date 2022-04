L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione estiva di Calciomercato. I nerazzurri potrebbero rivoluzionare in particolar modo il reparto avanzato, visto che in uscita ci sono sicuramente Alexis Sanchez e Felipe Caicedo, oltre ai dubbi su Lautaro Martinez. In entrata, invece, i nomi caldi sarebbero in particolar modo due, Romelu Lukaku e Paulo Dybala, con il centravanti belga che spinge per tornare all'ombra del Duomo dopo un'annata deludente al Chelsea.

Oggetto di mercato la prossima estate potrebbe essere anche il centrale messicano attualmente in forza al Genoa, Johan Vasquez.

Su di lui, in caso di retrocessione dei rossoblu, sarebbero pronte a scatenarsi tre club italiani, la Lazio, la Fiorentina e l'Atalanta.

Dybala e Lukaku premono per l'Inter

Nonostante le difficoltà avute dal punto di vista economico nell'ultimo anno, il fascino dell'Inter resta indiscusso e non è un caso che due grandi campioni come Paulo Dybala e Romelu Lukaku abbiano dato la priorità per un trasferimento in nerazzurro la prossima stagione, nonostante l'interesse di altre società.

La Joya è in scadenza di contratto con la Juventus e può accasarsi a parametro zero. Su di lui, oltre all'Inter, ci sono anche l'Atletico Madrid e altre società inglesi, ma la priorità è stata data alla società nerazzurra, anche grazie al forte rapporto esistente con l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta.

Il suo arrivo è legato al possibile addio di Alexis Sanchez, con l'ingaggio del cileno da 7 milioni netti a stagione che verrebbe poi girato alla Joya.

Anche il ritorno di Big Rom è tutt'altro che impossibile, anche se molto più complesso. Due i fattori importanti che potrebbero rendere fattibile il nuovo approdo del centravanti belga all'ombra del Duomo.

Il primo è relativo all'apertura da parte del Chelsea alla cessione con la formula del prestito e, inoltre, il classe 1993 dovrà dimezzarsi l'attuale ingaggio da 15 milioni a stagione, tornando praticamente a quello percepito a Milano l'anno scorso, di poco superiore ai 7 milioni netti.

Ovviamente, con l'arrivo di Lukaku e Dybala dovrà andare via un altro attaccante, oltre a Sanchez.

Lautaro il principale indiziato visto che è quello che potrebbe portare un incasso maggiore, ma occhio anche a Correa, valutato 30 milioni e con estimatori sia in Spagna che Inghilterra, e a Dzeko, che libererebbe spazio importante nel monte stipendi guadagnando 6 milioni a stagione.

Lazio, Atalanta e Fiorentina su Vasquez

Una delle poche note positive in casa Genoa, in una stagione che rischia di vedere i rossoblu retrocedere, risponde al nome di Johan Vasquez. Sul centrale messicano classe 1998 avrebbero messo gli occhi Lazio, Atalanta e Fiorentina, in cerca di rinforzi in difesa. Il classe 1998 è stato acquistato dall'Unam Pumas per poco più di 3 milioni e ora la sua valutazione è tra gli 8 e i 10 milioni di euro.

Biancocelesti che potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Raul Moro per arrivare a lui. I viola, dal loro canto, potrebbero giocarsi la carta Alfred Duncan, ma anche la Dea ha un jolly da giocarsi, su tutti il portiere Carnesecchi, che sta trascinando la Cremonese in Serie B verso la promozione nel massimo campionato italiano.