Questa sera, giovedì 7 aprile, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini sarà ospite del Lipsia alla Red Bull Arena, fischio d'inizio alle 18:45, per l'andata dei quarti di Europa League. I bergamaschi sono l'unica italiana superstite nella competizione, dopo l'eliminazione di Lazio e Napoli. Per l'Atalanta è un ritorno in Germania, dopo aver eliminato il Bayer Leverkusen poche settimane fa grazie al gol di Jeremy Boga alla scadere. Si prospetta una partita ricca di gol e spettacolo, tra due squadre che giocano in maniera propositiva e che sono a caccia di un traguardo storico per entrambe: raggiungere la finale.

Le parole di Gasperini in conferenza stampa

Il tecnico dell'Atalanta in conferenza stampa si è sbilanciato sul futuro della sua squadra nella competizione: 'Se superiamo questo scoglio, possiamo andare molto lontano. Ma il nostro primo obiettivo, oggi, è solo superare il turno: già solo arrivare in semifinale sarebbe importante. Non sentiamo l’esigenza di vincere questo trofeo, nessun nostro club lo vince dal 1999. Poi il secondo obiettivo è stare ancora in Europa l’anno prossimo e questo non è né scontato, né facile'. Ha aggiunto poi parole importanti sul ritorno di Zapata: 'Per noi è importante: partirà dalla panchina ma con grandi possibilità di entrare, è arrivato il momento' e sul giovane in rampa di lancio Scalvini: 'È pronto: giovane, ma sotto certi aspetti è già un crack'.

Il momento del Lipsia

La squadra allenata dall'allenatore di origini italiane Tedesco arriva a questi quarti di finale senza aver disputato il turno precedente, a causa della squalifica dello Spartak Mosca. I tedeschi però stanno attraversando un ottimo momento di forma, confermato dall'imbattibilità in Bundesliga che dura da due mesi.

Le speranze di qualificazione del Lipsia passeranno sicuramente dai gol dell'ex Milan Andrè Silva, supportato dal talento di Nkunku e Dani Olmo, che formano con lui un tridente giovane e imprevedibile, che potrà portare più di qualche problema alla difesa atalantina.

Il momento dell'Atalanta

La Dea va a gonfie vele in campo europeo, ma negli ultimi mesi arranca in campionato, competizione dove i bergamaschi sono lentamente scesi dal quarto al settimo posto in classifica.

I motivi della flessione possono essere molteplici, uno su tutti è sicuramente l'assenza del totem offensivo Duvan Zapata, da dicembre tormentato dai problemi fisici. Il colombiano però è recuperato e scalpita per fare il suo ritorno in campo per lo sprint finale della stagione, che vedrà l'Atalanta lottare per un piazzamento europeo fino alla fine del campionato.

Le probabili formazioni di Lipsia-Atalanta

Lipsia: Gulacsi; Klostermann, Orban, Gvardiol; Henrichs, Kampl, Laimer, Angeliño; Dani Olmo; André Silva, Nkunku. All.: Tedesco

Atalanta: Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Pasalic, Muriel. All.: Gasperini

Dove vedere Lipsia-Atalanta in TV e streaming

Il match della Red Bull Arena tra Lipsia e Atalanta sarà visibile in TV per gli abbonati Sky su Sky Sport, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. La partita sarà trasmessa anche in streaming su DAZN, Sky Go e NOW TV, visibili su tutti i dispositivi.