La 31esima giornata è stata caratterizzata da tante polemiche arbitrali che hanno riguardato soprattutto due match in particolare, Fiorentina-Empoli e Juventus-Inter. Nel match del Franchi è stato soprattutto l'Empoli a criticare le decisioni dell'arbitro in merito all'espulsione di Luperto per doppia ammonizione, soprattutto per il primo cartellino giallo rimediato. All'Allianz Stadium, invece, è stato Irrati il protagonista in negativo delle polemiche arbitrali dopo non aver sanzionato il fallo da rigore a favore della Juve per l'intervento di Bastoni su Zakaria.

Nella speciale classifica dei presunti errori arbitrali, spicca al primo posto la Salernitana, seguita da Inter e Napoli. Per trovare la Juventus ed il Milan dobbiamo scendere invece rispettivamente al nono e al diciottesimo posto.

La classifica dei presunti errori arbitrali a favore: Inter 2^, Juventus 9^ e Milan 18^

In questa speciale classifica dei presunti errori arbitrali a favore dopo 31 giornate di campionato troviamo al primo posto la Salernitana, seguita da Inter e Napoli. Con un bilancio di +3 troviamo anche Sassuolo e Verona, il Cagliari è a +2, Fiorentina e Genoa a +1. Con un bilancio in pareggio fra episodi a favore e altri a sfavore troviamo Juventus, Empoli, Udinese e Spezia. La Lazio e la Sampdoria invece hanno un bilancio di -1, seguiti con -2 da Bologna, Venezia ed Atalanta.

Il Milan invece ha ricevuto 6 episodi arbitrali a favore e 9 a sfavore, con un bilancio di -3, la Roma invece è a -4. Chiude questa speciale classifica il Torino a -5.

La partita più discussa è stata Juventus-Inter

Il match che ha più suscitato clamore mediatico è stato sicuramente Juventus-Inter. Tanti moviolisti hanno riconosciuto gli errori dell'arbitro Irrati, soprattutto in considerazione al rigore non assegnato alla Juventus per fallo di Bastoni su Zakaria in area da rigore.

In tanti hanno criticato la gestione arbitrale anche per quanto riguarda i cartellini, in riferimento al fallo di Lautaro Martinez nei confronti del centrocampista della Juventus Manuel Locatelli. Lo stesso argentino ha rischiato il secondo giallo per fallo su Chiellini, come Rabiot. Il francese è stato uno dei migliori del match e nel post match ha criticato la gestione arbitrale di Irrati.

Il centrocampista, sia nell'intervista del post match che sui social, ha sottolineato in maniera ironica che l'Inter ha giocato in 12 uomini (compreso l'arbitro) contro 11. Evidente il riferimento al mancato rigore non assegnato ai bianconeri. Dopo Torino-Inter e la mancata assegnazione del rigore per i piemontesi nonostante il Var, tale tecnologia si è resa protagonista anche nel match contro la Juventus.