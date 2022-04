Il calcio italiano sta vivendo un momento problematico, lo dimostra la mancata qualificazione ai mondiali della nazionale italiana, oltre ai risultati deludenti delle squadre italiane nelle competizioni. europee. L'unica che potrebbe vincere in Europa è la Roma, impegnata in semifinale di Conference League contro il Leicester. Proprio nella squadra allenata da Mourinho è cresciuto uno dei migliori giovani del calcio italiano, Davide Frattesi. Il centrocampista, attualmente al Sassuolo, è diventato un riferimento degli emiliani e potrebbe fare una nuova esperienza professionale in una società importante nel Calciomercato estivo.

In questa stagione ha disputato 32 match nel campionato italiano, segnando 4 gol e fornendo 3 assist decisivi ai suoi compagni, ai quali bisogna aggiungere 2 match giocati in Coppa Italia. In una recente intervista, il 23enne ha parlato dell'interesse della Juventus nei suoi riguardi, come confermato da gran parte dei giornali sportivi. Frattesi ha sottolineato che suo nonno era un tifoso juventino e che ha avuto come idolo Claudio Marchisio. Ha poi aggiunto che fa piacere l'interesse della società bianconera, ma che in questo momento pensa solamente al Sassuolo.

Il centrocampista Frattesi ha parlato dell'interesse della Juventus nei suoi riguardi

'Mio nonno era super tifoso della Juventus e Marchisio è sempre stato il mio idolo'.

Queste le dichiarazioni di Davide Frattesi in una recente intervista. Il centrocampista del Sassuolo ha aggiunto: 'I tifosi chiedono di portarmi in bianconero? Fa piacere l'interesse, ma non è il momento di pensare a certe cose. Penso a finire bene la stagione, il resto si vedrà'. Frattesi è un giocatore che piace ad Allegri per la sua bravura negli inserimenti; è una mezzala che sta dimostrando non solo di saper segnare ma anche di poter fornire assist decisivi ai suoi compagni.

Nell'intervista post Sassuolo-Juventus, ha sottolineato di aver avuto diverse possibilità di segnare contro i bianconeri. Come è noto, gli emiliani sono stati sconfitti per 2 a 1 nonostante la bella prestazione. La Juventus è stata concreta, segnando con Dybala il gol del pareggio e sul finire del match il gol del definitivo 2 a 1 con Moise Kean.

Il mercato della Juventus

Il centrocampista Davide Frattesi è uno dei giocatori seguiti dalla Juventus per rinforzare il centrocampo. Si valuta però anche il sostituto di Paulo Dybala, fra quelli che piacciono c'è sicuramente un altro giocatore del Sassuolo. Parliamo di Giacomo Raspadori, che ha segnato il gol del momentaneo vantaggio degli emiliani contro la Juventus. Il Sassuolo potrebbe lasciarlo partire per circa 30 milioni di euro.