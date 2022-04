Nelle ultime stagioni, la Juventus ha consolidato un rapporto ideale con l'Atletico Madrid ed in generale con le principali società spagnole. Con la società di Madrid, i bianconeri hanno trattato l'arrivo, nell'estate 2020, di Morata in prestito con diritto di riscatto. A tal riguardo, a fine stagione la Juventus proverà a trovare un'intesa per l'acquisto del giocatore, difficile però che spenda i 35 milioni di euro previsti dall'intesa raggiunta due anni fa. Altro giocatore che piace alla Juventus e che gioca nella società spagnola è Renan Lodi.

Il nazionale brasiliano sarebbe considerato il sostituto ideale di Alex Sandro che, dopo diverse stagioni in bianconero, potrebbe fare una nuova esperienza professionale. Secondo la stampa spagnola, però, la Juventus starebbe valutando un altro giocatore dell'Atletico Madrid. Parliamo di José Maria Gimenez, difensore uruguaiano che potrebbe lasciare la Spagna durante il Calciomercato estivo. Sul nazionale uruguaiano ci sarebbe l'interesse concreto della Juventus, ma anche del Chelsea, alla ricerca di rinforzi in difesa. La società bianconera deve trovare il sostituto di Giorgio Chiellini, che a fine stagione potrebbe fare una nuova esperienza professionale. Gli inglesi, invece, sono al lavoro per il post Rudiger, che lascerà a scadenza di contratto a giugno per trasferirsi probabilmente al Real.

Il difensore Gimenez potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate dai giornali sportivi spagnoli, la Juventus potrebbe sostituire Giorgio Chiellini con José Maria Gimenez. Il difensore uruguaiano piace alla Juventus e al Chelsea e la sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro con un contratto in scadenza a giugno 2025.

In questa stagione, fino ad adesso, ha disputato 20 match con un assist nel campionato spagnolo, a questi bisogna aggiungere 7 match in Champions League, 1 match in Supercoppa spagnola ed 1 match in Coppa del Re. Gimenez è solo uno dei giocatori che la Juventus starebbe valutando per rinforzare la difesa. Piacciono anche Bremer del Torino e Alessio Romagnoli del Milan.

Quest'ultimo sarebbe il sostituto ideale di Chiellini in quanto di piede sinistro. Si integrerebbe molto bene sia con Bonucci che con de Ligt.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il centrocampo e il settore avanzato. Piacciono Jorginho del Chelsea, valutato circa 20 milioni di euro, Nicolò Zaniolo della Roma e Giacomo Raspadori del Sassuolo. Quest'ultimo sarebbe un profilo ideale anche per motivi economici, in quanto potrebbe accontentarsi di un ingaggio di circa 3 milioni di euro a stagione.