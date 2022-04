La Juventus starebbe pensando a un ringiovanimento delle corsie laterali in vista della prossima stagione. In particolare il dirigente Cherubini avrebbe messo nella lista dei desideri due nomi precisi, Renan Lodi, brasiliano classe '98 in forza all'Atletico Madrid e Nahuel Molina, argentino classe '98 dell'Udinese

Juventus, la missione di Cherubini sarebbe potenziare le fasce: i nomi caldi Renan Lodi per la sinistra e Molina per la destra

La Juventus in estate vorrebbe puntellare quella che è apparsa come una rosa incompleta quest'anno. La quarta posizione in classifica e l'uscita dagli Ottavi di Champions League testimonierebbero di una formazione non pronta a lottare per i vertici.

I bianconeri vorrebbero dunque presentarsi per la prossima stagione ai nastri di partenza tra i favoriti e avrebbero individuato un settore specifico da rinforzare: le corsie esterne.

Cherubini starebbe osservando diverse opzioni per potenziare entrambe le corsie, soprattutto in vista di alcune cessioni che la Vecchia Signora potrebbe realizzare. Alex Sandro molto probabilmente non continuerà la sua avventura con la compagine piemontese, mentre Cuadrado, di cui si parla insistentemente per il rinnovo contrattuale, nel 2022 compirà 34 anni, un'età importante per un fluidificante che deve percorrere tutto il campo diverse volte in ogni partita.

Ecco quindi che la Juventus avrebbe intenzione di ingaggiare forze fresche su entrambe le fasce.

A sinistra, il nome caldo sembrerebbe essere quello di Renan Lodi. Il brasiliano in forza all'Atletico Madrid a soli 23 anni ha già mostrato la sua forza e Simeone non vorrebbe privarsene. Il classe '98 è infatti legato ai Colchoneros fino al 2025 ma se la Juventus riuscisse a formulare una proposta economica interessante, circa 30-35 milioni di euro, il club madrileno potrebbe farlo partire per poi lanciare l'assalto a Marcos Llorente.

Sulla fascia opposta, secondo le indiscrezioni di questi giorni, il nome che piacerebbe in casa bianconera sarebbe quello di Nahuel Molina. Per il laterale destro in forza all'Udinese vale il discorso fatto per Lodi. Il presidente Pozzo, forte del rinnovo fatto recentemente al giocatore che lo legherà alle "zebre" fino al 2026, per lui chiederebbe una cifra importante, circa 30 milioni di euro.

Cherubini, non vorrebbe spendere una somma cosi alta per il giovane argentino, ma invece un massimo di 18 milioni di euro.

Gli altri possibili movimenti di mercato della Juventus

Oltre alle fasce, la Juventus vorrebbe rinforzare altri settori, tra cui l'attacco.

Sono diversi i nomi accostati ai bianconeri che avrebbero messo nel mirino Gabriel Jesus, centravanti del Manchester City e Memphis Depay, esterno del Barcellona.