Grandi manovre in casa Milan. I rossoneri, qualora Investicorp rilevasse la società, potrebbero puntare su un mercato fatto di grandi nomi per rendere la rosa più competitiva. Si lavora tra il centrocampo e l'attacco e i nomi che spuntano sono quelli che fanno gola a tanti, da Jorginho a Scamacca, passando per Dybala in un continuo derby - almeno per il reparto avanzato - da giocare con l'Inter anche dopo la fine di questo entusiasmante campionato.

Probabile lotta a tre per Jorginho

Jorginho potrebbe tornare in Serie A. L'azzurro, attualmente al Chelsea fino al 2023, conosce bene il campionato italiano e fa gola a molte squadre in Italia.

La Juve potrebbe tentare l'affondo in estate ma ci sono due club che potrebbero insidiare la Vecchia Signora.

Si tratta di Lazio e Milan, i rossoneri hanno bisogno di un leader a centrocampo e potrebbero puntare proprio sulla stella della Nazionale italiana. Occhio però a Sarri che non ha mai nascosto il legame con Jorginho che conosce benissimo le idee del tecnico biancoceleste, e potrebbe provare a portarlo alla Lazio già dalla prossima stagione.

Il Milan prepara la svolta del futuro

Dopo la brutta sconfitta incassata nel derby, il Milan, ha voglia di riscatto in chiave scudetto ma anche sul mercato non sarà da meno. La lotta per il tricolore sembra ormai una sfida a due e anche sul mercato ci sono diversi derby da risolvere.

I più entusiasmanti sono in attacco e riguardano Gianluca Scamacca e Paulo Dybala.

Il numero 10 bianconero nelle ultime due stagione è apparso un pò sottotono, ma le sue potenzialità sono note a tutti e si tratta di un giocatore che, se in forma, può dare alla squadra un apporto di imprevedibilità alla manovra oltre che intuizioni balistiche e un buon numero di gol e assist.

Per questo i tifosi del Milan sperano che in caso di cessione della società al fondo Investcorp, la squadra possa seriamente accaparrarsi l'argentino offrendo dai 7 ai 9 milioni a stagione.

Dall'altra parte ci sono i cugini dell'Inter e Beppe Marotta che ben conosce l'argentino e secondo le voci che si rincorrono sul mercato farà di tutto per portare a parametro zero il giocatore nel club nerazzurro.

L'inter al momento sembrerebbe essere avanti ma non vanno sottovalutate le evoluzioni societarie in casa Milan.

Scamacca molto vicino all'Inter

L'obiettivo comune di queste due squadre è anche Gianluca Scamacca, giocatore molto giovane che ha dimostrato di avere tutti i requisiti per militare in un club del calibro di Inter e Milan, ma al momento l'Inter sembra molto più avanti rispetto al Milan per aggiudicarselo, anche perché al Milan si parla di un possibile acquisto - sempre in caso di subentro da parte di Investcorp - di Divock Origi, attaccante belga in forza al Liverpool che ha caratteristiche simili al centravanti del Sassuolo.