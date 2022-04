Si è da poco concluso allo stadio Meazza il derby di Milano tra Inter e Milan valido per il ritorno della semifinale di Coppa Italia sul risultato finale di 3-0 con doppietta di Lautaro Martinez e rete di Gosens. In virtù del pareggio per 0-0 dell'andata a volare in finale sono i nerazzurri, che affronteranno la vincente di Juventus-Fiorentina. Nel weekend si torna in campo, con la squadra di Inzaghi che affronterà la Roma allo stadio Meazza sabato alle 18, mentre la compagine di Pioli sarà di scena allo stadio Olimpico contro la Lazio domenica alle 20:45.

La partita

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, si schiera con il 3-5-2 ma, rispetto a quanto visto contro lo Spezia, c'è Lautaro Martinez in attacco al fianco di Correa, mentre a destra Darmian è preferito a Dumfries. Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, invece, sceglie Kessié sulla trequarti per provare a bloccare Brozovic, con Giroud in attacco e Leao e Saelemaekers sugli esterni.

Nel primo tempo l'Inter parte forte e passa subito in vantaggio con Lautaro Martinez dopo soli 4', con il Toro che brucia Tomori e al volo, su cross di Darmian. I nerazzurri difendono bene e solo al 31' il Milan va vicino al pari con un tiro dal limite di Saelemaekers, che trova attento Handanovic. Al 39' discesa di Theo Hernandez, che chiude una bella combinazione con Saelamaekers, il francese viene fermato da un grande intervento di Skriniar, la palla rotola sulla linea e Perisic salva tutto su Kessié.

Ci prova anche Leao, ma il tiro è troppo centrale per Handanovic. L'Inter in ripartenza raddoppia, con Brozovic che serve Correa, il Tucu in profondità lancia Lautaro, che brucia Tomori sulla linea del fuorigioco e con un colpo sotto brucia Maignan.

Nel secondo tempo l'Inter sfiora la terza rete ancora con Lautaro Martinez, ma Maignan devia in angolo.

Entra Diaz, che sembra dare maggiore verve all'azione. Al 66' il Milan riapre la gara con un tiro di Bennacer ma il gol viene annullato per fuorigioco di Kalulu e Giroud. I rossoneri continuano il forcing ma non riescono ad essere pericolosi in particolar modo e all'82' la squadra di Inzaghi chiude i giochi. Brozovic si infila a tutta velocità alle spalle della difesa avversaria, cross in mezzo e a porta vuota Robin Gosens, entrato da poco al posto di Perisic non sbaglia.

Nel finale ci provano Kessié e Giroud ma sono sempre imprecisi.

Le pagelle

Queste le pagelle del match appena concluso:

Handanovic 7: Un paio di buoni interventi nel primo tempo.

Skriniar 7,5: Tiene bene Leao e chiunque transiti dalle sue parti.

De Vrij 6,5: Tiene bene su Giroud.

Bastoni 6,5: Prova qualche buon inserimento anche in fase offensiva.

Darmian 7: Assist al bacio per Lautaro in occasione del primo gol e una prestazione attenta.

Barella 6,5: Sembra essere finalmente tornato sui suoi livelli.

Brozovic 7,5: Cruciale per il gioco dell'Inter, ogni palla bollente passa dai suoi piedi.

Calhanoglu 5,5: Forse è l'unico leggermente insufficiente, sbaglia qualche palla di troppo.

Perisic 7,5: Inarrestabile per chiunque, una freccia su quella fascia.

Lautaro 8: Letale sotto porta, due gol e che gol verrebbe da dire.

Correa 7: Il raddoppio nerazzurro arriva grazie anche ad un suo grande filtrante per il Toro.

Gosens 7: Entra alla grande in partita e segna il suo primo gol con la maglia dell'Inter in una delle partite più importanti dell'anno.